許紹雄女兒婚變傳言再起？許惠菁慶祝29歲生日 契姊佘詩曼溫馨同賀 老公繼續無影惹揣測

許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）近日迎來了她的29歲生日！人緣甚廣的許惠菁，獲不少圈外好友齊聚為她慶生。近日，許惠菁在IG分享多張生日派對的合照，當中最大亮點莫過於契家姐佘詩曼（阿佘）現身，照片亦可見許紹雄遺孀龍嬿而的身影，場面十分溫馨。不過，在慶祝派對的相片中，卻始終未見許惠菁老公Shane Sim的身影，令外界再次關注兩人的婚姻狀況。

許惠菁與Shane Sim傳婚變

回顧2023年，許惠菁與從事銀行業、拍拖長達7年的男友Shane Sim在香港舉行了盛大的婚宴。當時許惠菁的婚宴可謂星光熠熠，圈中多位重量級前輩如歐陽震華、宣萱等均有親臨到賀，見證佳偶天成。然而，結婚未夠三年，許惠菁老公最近一次公開露面與妻同框，已是去年11月，近來都未見許惠菁分享夫妻照，加上在老婆生日派對中「神隱」，引發網民諸多揣測。

相關閱讀：許紹雄女兒自爆離地生活！體驗做家務唔識用洗衣機 4000呎豪宅內藏「小型洗衣店」

許惠菁避談婚姻狀況

其實關於許惠菁的婚變傳聞近期甚囂塵上。今年3月，許惠菁獲邀出席由老闆林盛斌（Bob）主辦的「棋人先聲迎新聚」午宴。在活動期間，當眾人熱烈討論擇偶條件時，已婚的許惠菁竟然也加入話題搭嘴，此舉不禁令人懷疑她的感情狀態是否已發生變化。事後，有在場記者直接向許惠菁求證其婚姻狀況，許惠菁選擇避而不談，僅以一句「現階段工作為重」作為回應。

相關閱讀：許紹雄女兒許惠菁疑婚變 嫁銀行業才俊兩年避談婚姻狀況：現階段工作為重

早前，許惠菁曾代亡父出席劇集《正義女神》的宣傳活動。面對傳媒再度追問她與老公的婚變傳聞，許惠菁依然保持封口態度，繼續避談感情事。許惠菁堅定地向記者表示：「我係工作至上，今日焦點係套劇。」許惠菁一再以工作轉移視線，令外界對她與老公Shane Sim的真實婚姻關係更添謎團。

許紹雄女兒曝光4000呎豪宅內部：