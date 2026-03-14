許紹雄女兒自爆離地生活！體驗做家務唔識用洗衣機 4000呎豪宅內藏「小型洗衣店」

「Benz雄」許紹雄去年病逝，其28歲愛女許惠菁（Charmaine）漸漸適應沒有父親的生活，加入娛樂圈成為活動主持，並積極經營其YouTube頻道《爆廠 MAD WORKERS》。日前許惠菁分享的影片，她與在許家工作長達16年的外傭姐姐Maria互換身份，親身體驗一日「打工」生活。影片不但記錄了她做家務時雞手鴨腳的一面，更曝光了許家4000呎豪宅內部，引起網民熱議。

許家洗衣房擁4部洗衣機

從畫面可見，其客飯廳相當寬敞，落地大玻璃外是附設私人泳池的庭園。室內設計簡約時尚，擺放了多個玻璃飾櫃，當中放滿模型及收藏品。此外，開放式廚房設備齊全，設有中島料理台，空間感十足。而洗衣房規模媲美小型洗衣店，並排擺放了至少4部洗衣機及乾衣機。

相關閱讀：《正義女神Themis》佘詩曼、譚耀文、許紹雄聚焦未成年人犯罪案 即睇4大看點、劇情大綱、播出日期

許惠菁洗衣煮飯相當「論盡」

在與外傭姐姐Maria互換身份後，從小備受寵愛的許惠菁對家務顯得一竅不通。當她獨自面對洗衣房的4部洗衣機時，已顯得手足無措，不知道該用哪一部，甚至連如何操作、該放多少洗衣液都要向工人Maria求救，難怪被網民笑指「離地」，連她也對着鏡頭表示憂慮：「播出去會唔會畀人鬧？」

在準備晚餐時，情況更加混亂。雖然有Maria從旁指導，但許惠菁的刀工依然生疏，被Maria笑稱「要切幾個鐘」。從備料、看火到判斷食物生熟，她都手忙腳亂，充分表現出平時十指不沾陽春水的掌上明珠本色，可見許紹雄生前對她有多愛錫。雖然過程「論盡」，但她與工人間的互動溫馨有趣，場面搞笑。

相關閱讀：許紹雄女兒許惠菁疑婚變 嫁銀行業才俊兩年避談婚姻狀況：現階段工作為重