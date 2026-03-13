《正義女神Themis》佘詩曼、譚耀文、許紹雄聚焦未成年人犯罪案 即睇4大看點、劇情大綱、播出日期

由TVB與優酷聯合製作的重磅法律劇《正義女神 Themis》終於公布播出日期，YOUKU優酷平台近日釋出預告片，並宣佈劇集《正義女神 Themis》將於3月16日中午12點在優酷平台率先首播，香港無綫翡翠台則預計於3月30日播出。《正義女神 Themis》由四屆視后佘詩曼、金像男配角譚耀文領銜主演，這次是二人繼2004年播出劇集《無名天使3D》後，暌違逾20年再度合作。《正義女神 Themis》演出陣容強勁，包括許紹雄、陳煒、周嘉洛、馬貫東、蔣祖曼、戴祖儀等，更有近年甚少拍劇的文頌嫻容串，令人期待。

《正義女神》聚焦未成年人犯罪

從最新發佈的預告片來看，《正義女神》的劇情節奏明快，充滿張力。故事以佘詩曼飾演的法官言惠知為核心，她從高等法院轉到少年法庭，處理一系列棘手的未成年人案件。預告片中快速閃現了「縱火案」、「校園霸凌案」、「家暴案」及「姦殺案」、「謀殺案」等多個觸目驚心的案件，凸顯了劇集對青少年犯罪議題的深度探討。

佘詩曼、譚耀文、許紹雄組黃金陣容

片中，佘詩曼一句對白：「既然父母不教，就由法庭幫你教」鏗鏘有力，緊張的法庭對峙、寫實的犯罪場景與角色間複雜的情感糾葛，讓觀眾對這部劇的期待值提升。《正義女神》的演員陣容堪稱豪華，視后佘詩曼再度回歸TVB，飾演一位充滿智慧與決心的法官，其專業的法袍造型與細膩的情感爆發戲，已在預告中盡顯功架。與她有多場精彩對手戲的譚耀文、許紹雄、陳煒，演出同樣令人期待，特別此劇是許紹雄的遺作，他與佘詩曼最後一次合作的效果成為焦點。

《正義女神 Themis》劇情大綱

《正義女神 Themis》的故事圍繞著正值事業高峰的高等法院暫委法官言惠知（佘詩曼飾）。在審理一宗少年天台殺人案時，她察覺案情並非表面般單純，案件結束後，她毅然放棄大好前途，主動申請降職至少年法庭擔任裁判官。在這個被同儕視為「異類」的選擇後，她遇上了一心上位、不擇手段的年輕裁判官鄭官（周嘉洛 飾），以及即將退休、看似無所事事的主任裁判官洪思義（許紹雄 飾）。面對一宗宗棘手的嚴重少年案件，言惠知堅持以獨特的方式探求真相，雖然起初獨行獨斷的作風引來不滿，但她的擇善固執最終感動了同儕，促使他們重新反思司法正義的真諦。然而，正當一切漸入佳境之時，言惠知的繼女天雪竟意外捲入一宗嚴重案件，讓她自己也陷入了情與法的絕境。

《正義女神 Themis》四大必睇看點

許紹雄與「契女」佘詩曼最後合作

《正義女神 Themis》是資深演員「Benz雄」許紹雄的遺作，亦是他與「契女」佘詩曼的最後一次合演的作品。兩人之間的火花無疑是本劇的最大焦點與最深的紀念。

佘詩曼回歸與金像男配譚耀文再鬥戲

四屆視后佘詩曼的坐鎮《正義女神 Themis》，本身就是收視保證，這次她與金像獎最佳男配角譚耀文，自2004年《無名天使3D》後，暌違超過20年再度合作。兩位實力派演員精彩交鋒，絕對火花四濺。

聚焦未成年犯罪 題材大膽寫實

《正義女神 Themis》跳脫傳統律政劇的框架，將鏡頭罕有地對準「未成年人犯罪」這一極具爭議性與社會性的題材。從《正義女神 Themis》預告片中可見，劇集將深入探討「縱火案」、「校園霸凌」乃至「姦殺案」等多宗震撼案件，勢必引發話題。

黃金配角陣容 新舊實力派齊聚

《正義女神 Themis》配角陣容同樣星光熠熠，不僅有陳煒、周嘉洛、馬貫東、蔣祖曼、戴祖儀等多位當紅演員，更有久未露面的文頌嫻驚喜客串。新舊演員同場飆戲，為劇集增添了更豐富的層次感與追看性。

《正義女神 Themis》精彩預告逐格睇？