《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計

TVB處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》近日證實將於7月播畢、迎來大結局，令劇中飾演「初戀Cafe」伙計「豪仔」的李泳豪恐面臨「失業」危機！加上近來他的爸爸李家鼎（鼎爺）經歷前妻施明離世及家庭紛爭的雙重打擊，更爆出遭大仔李泳漢當作「人肉ATM」，導致經濟陷入拮据。面對《愛回家》停拍與父親的財政壓力，李泳豪決定主動出擊尋找新出路，肩負起照顧爸爸及養家的重擔，獲大批網民支持。

李泳豪重啟YouTube頻道積極吸金

為了拓展收入來源，李泳豪日前在社交平台宣布全面重啟個人YouTube頻道，並發文呼籲大眾訂閱支持。其實他的YouTube頻道已開設逾十年，過去曾分享飄移賽車、打拳及童年拍戲花絮，上月更上載2022年結婚的影片「試水溫」。重啟頻道的帖文一出，隨即獲網民力撐兼出謀獻策，不少粉絲強烈建議他與爸爸鼎爺拍YouTube版本的《阿爺廚房》，認為父子檔煮餸隨時爆紅；也有網民提議他多帶老婆及愛犬出鏡，或大談昔日童星故事，看好他能把握熱度輕鬆突破十萬訂閱大關。

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李泳豪代父報平安證身體好轉

對於李家鼎早前一度暴瘦成「紙板人」，李泳豪日前接受訪問曾代父報平安，透露李家鼎胃口及身體狀況已大有好轉。不過，李泳豪坦言父親現時在財政方面較為辛苦，他當時表示：「好彩我仲開緊工搵緊錢，暫時仲應付到，我哋都係時候take care爸爸啦！」目前李泳豪除了專注幕前工作，正努力雙管齊下，透過積極經營YouTube頻道以及在內地開辦賽車班努力賺錢，父子同心共度經濟難關。

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