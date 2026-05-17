米雪首度公開「初吻」被鄭少秋奪走 內幕曝光秋官有私心？ 米記自爆患過度活躍症丨一周星星

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚（17日）於翡翠台播出最新一集，請來「凍齡美魔女」米雪，聯同圈中好友石修及阮兆祥接受主持王鎮泉訪問。出道逾50年、甚少拍親熱戲的視后米雪，在節目中大爆自己的「螢幕初吻」竟是獻給了超級巨星鄭少秋（秋官）！她詳細憶述，那次並非在戲劇合作中，而是在為鄭少秋的《蜀山》主題曲拍攝MV。當時由名導演程小東執導，劇情講述她為救中​​毒的秋官而吸出毒血，沒想到導演在現場才告知有這場「吻戲」，讓她極為驚訝。這番驚人自爆，也讓阮兆祥搞笑追問鄭少秋事前是否知情，更質疑鄭少秋有「私心」。

米雪驚揭患過度活躍症

除了爆料與鄭少秋的演藝圈秘聞，米雪的健康狀況同樣引起網民高度關注。向來充滿活力的她，在「你問我答」環節中驚揭自己原來患有過度活躍症！她透露早前跟隨周潤發（發哥）跑步後，發現自己異常精神兼體力爆棚，求醫後才確診，為此她決定進行一項神秘任務來調整心態。此外，曾被《溏心風暴》監製劉家豪激讚掌摑戲了得的她，更即場向主持親授專屬的「手指掌摑」秘技，一秒氣場全開，展現視后級的精湛神級演技。

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米雪談「凍齡秘訣」

擁有逆齡容顏的米雪，其「美魔女」狀態連好友苗僑偉及江美儀都頻頻請教保養心得。對於大眾最熱搜的「凍齡秘訣」，米雪大方公開三大法則，除了強調「保持開心最重要，可以打退很多病痛」外，還有兩項日常必須堅持的習慣將於節目中揭曉。這位人美心善的好戲之人更幽默笑稱自己的「正職不是拍戲」，私下其實將大量時間投入義工及慈善公益工作。

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