劉松仁自揭曾對米雪呼呼喝喝愧疚求原諒 拍檔背後「執手尾」高EQ化解公關危機

劉松仁跟米雪多年來合作無間，在無數劇集中飾演情侶，絕對元祖級「螢幕CP」。近年劉松仁因健康問題大幅減產，早年甚至傳出中風需要撐枴杖代步，最終由好友米雪代為澄清。劉松仁與米雪的深厚情誼，未因歲月流逝而減退，私下仍不時相約行山、飲茶飯敍。近日劉松仁卻突然在微博撰寫長文，以「欠米雪小姐一句『謝謝』，為甚麼呢？」為題，罕有地公開向米雪致謝兼道歉，背後原因令人動容。

劉松仁戲癡上身得罪人

劉松仁在深情長文中憶述，年輕時與米雪合作的點滴。劉松仁坦言自己當年是個不折不扣的「戲癡」，對創作極度認真執著，一旦進入狀態就會旁若無人、不能自控。若有人在拍攝期間打斷他，他便會發脾氣，而當時一心撲在創作上，對人情世故毫不察覺，也完全不在意。

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劉松仁幸得米雪助解圍

劉松仁直到多年後與米雪閒聊，才獲好友告知真相：「你知不知道，那些年你在片場得罪了很多人，很多人受不了你，都是我在背後幫你解釋、打圓場。」原來當年已經是一線紅星的米雪，深明劉松仁對藝術的用心與堅持，知道他並非有意傷人，於是默默包容他的急躁與固執，從來沒有半句怨言。米雪當年更四處向劇組人員解釋：「松仔不是這個意思，不是故意的，只是太投入、太專注。」

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得知真相後，劉松仁心裡大受觸動，同時亦感到十分內疚。劉松仁回想起當年在片場情急之下，甚至對著比自己更紅的米雪呼呼喝喝，直認自己當年：「真是不知天高地厚，不近人情，也讓她受了不少委屈。」

劉松仁遲來的道歉

劉松仁在文中深情剖白：「大家都說我們是最佳拍檔，但我心裡清楚，最好的拍檔不是戲裡配合得好，其實是在戲外對我的理解、對我的包容。」劉松仁感謝米雪當年給予足夠的信任與空間，默默幫他處理好人情上的諸多麻煩，讓他沒有後顧之憂地安心創作，才得以留下那麼多值得懷念的經典作品。

劉松仁最後鄭重地寫道，並將過往合作的劇集剪輯，錄下一句「多謝」及「對唔住」：「這麼多年，我覺得不只欠米雪小姐一句『謝謝』，今天也想認真和她說一聲：對不起。原來我們在戲外互相成就，才是真正的最佳拍檔。」

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