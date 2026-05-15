Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉松仁自揭曾對米雪呼呼喝喝愧疚求原諒 拍檔背後「執手尾」高EQ化解公關危機

影視圈
更新時間：21:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：21:00 2026-05-15 HKT

劉松仁跟米雪多年來合作無間，在無數劇集中飾演情侶，絕對元祖級「螢幕CP」。近年劉松仁因健康問題大幅減產，早年甚至傳出中風需要撐枴杖代步，最終由好友米雪代為澄清。劉松仁與米雪的深厚情誼，未因歲月流逝而減退，私下仍不時相約行山、飲茶飯敍。近日劉松仁卻突然在微博撰寫長文，以「欠米雪小姐一句『謝謝』，為甚麼呢？」為題，罕有地公開向米雪致謝兼道歉，背後原因令人動容。

劉松仁戲癡上身得罪人

劉松仁在深情長文中憶述，年輕時與米雪合作的點滴。劉松仁坦言自己當年是個不折不扣的「戲癡」，對創作極度認真執著，一旦進入狀態就會旁若無人、不能自控。若有人在拍攝期間打斷他，他便會發脾氣，而當時一心撲在創作上，對人情世故毫不察覺，也完全不在意。

相關閱讀：米雪胞妹蘋果罕露面氣質不輸明星家姐 讀過藝訓班卻未入行 雪梨女兒曾爆從事一類工作？

劉松仁幸得米雪助解圍

劉松仁直到多年後與米雪閒聊，才獲好友告知真相：「你知不知道，那些年你在片場得罪了很多人，很多人受不了你，都是我在背後幫你解釋、打圓場。」原來當年已經是一線紅星的米雪，深明劉松仁對藝術的用心與堅持，知道他並非有意傷人，於是默默包容他的急躁與固執，從來沒有半句怨言。米雪當年更四處向劇組人員解釋：「松仔不是這個意思，不是故意的，只是太投入、太專注。」

相關閱讀：76歲前TVB小生忽然晒海量攬女相：一直戀愛中 與多位一線花旦舉動親密 獨欠米雪掀討論

得知真相後，劉松仁心裡大受觸動，同時亦感到十分內疚。劉松仁回想起當年在片場情急之下，甚至對著比自己更紅的米雪呼呼喝喝，直認自己當年：「真是不知天高地厚，不近人情，也讓她受了不少委屈。」

劉松仁遲來的道歉

劉松仁在文中深情剖白：「大家都說我們是最佳拍檔，但我心裡清楚，最好的拍檔不是戲裡配合得好，其實是在戲外對我的理解、對我的包容。」劉松仁感謝米雪當年給予足夠的信任與空間，默默幫他處理好人情上的諸多麻煩，讓他沒有後顧之憂地安心創作，才得以留下那麼多值得懷念的經典作品。

劉松仁最後鄭重地寫道，並將過往合作的劇集剪輯，錄下一句「多謝」及「對唔住」：「這麼多年，我覺得不只欠米雪小姐一句『謝謝』，今天也想認真和她說一聲：對不起。原來我們在戲外互相成就，才是真正的最佳拍檔。」

相關閱讀：《名媛望族》世紀Re-U星光熠熠集齊視帝視后 江美儀爆二太太陳玉蓮行蹤？ 離巢女角風采依然

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視4.7億港元奪世界盃轉播權。 美聯社
01:10
世界盃2026｜央視獲轉播權 版權費4.7億港元
即時國際
4小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
3小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
飲食
4小時前
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
12小時前
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
00:48
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
影視圈
8小時前
黃嘉雯人美心善，或能把好運帶給周日兩匹愛駒。（相片來源：黃嘉雯ig）
黃嘉雯周日兩駒出賽
馬圈快訊
9小時前
特朗普結束訪華行程。路透社
02:02
特朗普訪華︱特朗普登空軍一號離華 外長王毅機場送行︱不斷更新
大國外交
7小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
14小時前
温嵐「敗血性休克」急送ICU搶救全面停工 吳宗憲哽咽受訪 群星集氣
温嵐「敗血性休克」急送ICU搶救全面停工 吳宗憲哽咽受訪 群星集氣
影視圈
5小時前
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
時事熱話
8小時前