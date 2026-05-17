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江芷妮罕晒與馮盈盈合照 兩代TVB花旦相差17歲狀態大比拼 息影轉行做CEO兼獲委任行業專家

影視圈
更新時間：22:30 2026-05-17 HKT
發佈時間：22:30 2026-05-17 HKT

前TVB女星江芷妮（Cherie）近年鮮有在幕前露面，但近日她在社交平台IG限時動態分享了一張與2016年港姐冠軍馮盈盈（Crystal）的罕有同框合照，隨即引起網民熱烈討論。正如相片所示，雖然現年48歲的江芷妮與31歲的馮盈盈年齡相差足足17歲，但保養得宜的江芷妮站在馮盈盈身邊，無論是氣質還是膚質都完全不輸，狀態極佳。身為美容集團老闆娘的她，皮膚依然白滑緊緻，被網民大讚是名副其實的「凍齡女神」，絕對是自家美容院的最佳「生招牌」。

江芷妮離巢轉行靠百萬獎金打造美容王國

回顧江芷妮的演藝生涯，她於2001年加入TVB，初時主要擔任《K-100》及《非常音樂空間》等節目的主持工作，其後亦參演了《同撈同煲》及《愛情全保》等劇集，更曾與馬國明組成經典的螢幕情侶。不過，她在2007年約滿TVB後毅然選擇離巢，正式退出娛樂圈，並轉行從商開美容院做老闆。

江芷妮的創業契機相當傳奇，當年她在《萬千星輝賀台慶2007》中幸運贏得價值100萬港元的現金大獎，她將這筆獎金連同多年來參與遊戲節目累積贏得的30多萬港元作為本金，全數投入創立自己的美容集團，眼光獨到。

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江芷妮進修變行業專家

除了積極擴張美容事業版圖，退圈後的江芷妮亦非常好學不倦，積極進修。為了提升營商與專業能力，她不僅在香港大學修畢工商管理碩士學位（MBA），還順利考獲了美容業資歷認可4級資格。

憑藉豐富的行業經驗與專業知識，江芷妮現時更擔任職業訓練局（VTC）美容及美髮業訓練委員會主席，為業界培育人才出心出力。早前她再在社交平台公佈喜訊，宣佈獲香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）委任為行業專家，相當犀利！她在美容業界的權威與地位備受肯定，成功從昔日的女藝人，完美蛻變成獨當一面的商界女強人。

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馮盈盈親證內衣廣告「全真身」？

江芷妮嫁建築師組一家四口

在事業取得傲人成績的同時，江芷妮的家庭生活亦十分圓滿。她在2012年與拍拖兩年的建築師男友Derrick步入婚姻殿堂，婚後分別於2019年及2021年先後誕下長子與次女，湊成一個「好」字。如今一家四口生活幸福美滿，江芷妮成功在照顧家庭與打理美容事業之間取得完美平衡，加上外貌依舊維持在巔峰狀態，被不少網民與傳媒封為圈中藝人轉型成功的「人生勝利組」最佳典範。

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