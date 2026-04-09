江芷妮以專家身份獲委任評審局要職 憑TVB百萬獎金創業成CEO 兩孩之母轉行後狀態驚人

現年48歲的前TVB藝人江芷妮自2007年退出娛樂圈後，憑藉獨到商業眼光和不斷進修，成功轉型為美容界女強人。她不僅創立了自己的美容集團，更在行業內擔任多個重要職位。近日，江芷妮在IG分享喜訊，宣布獲香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）委任為行業專家，事業再上一層樓，其凍齡美貌和成功故事激勵人心。

江芷妮憑TVB百萬獎金創業

江芷妮曾在TVB擔任主持及演員，因外貌被指與唐詩詠相似而為人熟知，並在《同撈同煲》、《愛情全保》等劇集中擔綱演出，與馬國明更是經典的螢幕情侶。然而，她在事業高峰期選擇了另一條路。2007年，江芷妮在《萬千星輝賀台慶》中贏得百萬現金大獎，她將這筆獎金連同多年來贏得的30多萬港元，全數投入創立自己的美容集團，毅然從商。

江芷妮打造美容王國成行業領軍人物

江芷妮的事業轉型極為成功，從她分享的日常點滴可見，她的工作非常繁忙，不僅要親自為自家產品代言，更以行業領袖的身份活躍於各大場合。近日在她分享的其中一張照片中，江芷妮身穿黑色西裝，與業界人士一同出席由香港貿發局（HKTDC）主辦的「美與健生活博覽」，展現其專業幹練的一面。

她現時擔任職業訓練局（VTC）美容及美髮業訓練委員會主席，並經常獲邀演講。從照片可見，她在台上以「粵港澳美容『一試多證』與個人發展優勢」為題進行分享，儀態大方，充滿自信。在另一場VTC研討會上，她再次以專業形象示人，與來賓在「正向思維 抗壓護髮」的背板前合照，凸顯她在美容護理領域的權威地位。

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江芷妮成為行業專家

除了商業上的成功，江芷妮亦不斷追求自我增值，先後取得港大工商管理碩士及美容業資歷認可4級資格。近日，她透過IG晒出香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）的委任信，正式獲委任為行業專家，為業界的資歷評審和教育發展貢獻力量。她在照片中寫下「Grateful, Blessed」（感恩，蒙福），流露出對這份認可的喜悅。

江芷妮家庭事業兩得意

江芷妮事業得意，家庭生活同樣美滿。她於2012年與建築師男友結婚，育有一對仔女。即使已是兩孩之母，48歲的她依然保養得宜，皮膚白滑緊緻，無論是出席活動還是日常分享，狀態都維持在巔峰，成為自家美容王國的最佳「生招牌」，令江芷妮被封為藝人成功轉型的最佳典範。

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