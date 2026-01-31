TVB前小花江芷妮87歲父猝逝 悲痛發文：沒能好好道別

江芷妮結婚已13年半，育有一對仔女，家庭生活美滿。江芷妮昨晚（30日）更新社交網，透露87歲父親離世消息，又公開多張父女合照，見到有江芷妮童年照，又有兩父女去旅行的照片，以及外公享受湊孫樂，可見江芷妮對爸爸非常不捨。

江芷妮感謝養育之恩

江芷妮昨晚透露父親突然離世，遺憾沒法與爸爸道別：「無預警很突然沒能好好道別，但感謝天父讓您無痛離開。87歲，您完滿畢業啦！爸爸，感謝您養育之恩」。林淑敏留言：「保重」，不少網民也有送上慰問。

相關閱讀：48歲前TVB小花取得資歷架構第四級資格 搞美容生意啟動資金全靠台慶七位數獎金

48歲的江芷妮早年到美國俄亥俄大學修讀傳理系學士課程，又曾到日本留學，2000年陪朋友報名面試港姐，最終獲試鏡加入TVB。江芷妮在TVB發展七年，因參與多個遊戲節目，又在台慶抽中大獎，獲得第一桶金資金，2007年淡出幕前，投身商界開美容院，現有兩舖揸手。

江芷妮為兩孩之母

江芷妮轉行後未有停步繼續進修，於2011年取得香港大學工商管理碩士，又曾出任香港美髮美容商會副會長及會董，2023年獲政府委任為職業訓練局美容及美髮業訓練委員會委員。江芷妮2012年嫁建築師，2019年誕下大仔，兩年後細女出世。

相關閱讀：47歲江芷妮凍齡有術轉行從商變女強人 獲邀做客席嘉賓分享成功之道