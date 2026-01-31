Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB前小花江芷妮87歲父猝逝 悲痛發文：沒能好好道別

影視圈
更新時間：17:00 2026-01-31 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-31 HKT

江芷妮結婚已13年半，育有一對仔女，家庭生活美滿。江芷妮昨晚（30日）更新社交網，透露87歲父親離世消息，又公開多張父女合照，見到有江芷妮童年照，又有兩父女去旅行的照片，以及外公享受湊孫樂，可見江芷妮對爸爸非常不捨。

江芷妮感謝養育之恩

江芷妮昨晚透露父親突然離世，遺憾沒法與爸爸道別：「無預警很突然沒能好好道別，但感謝天父讓您無痛離開。87歲，您完滿畢業啦！爸爸，感謝您養育之恩」。林淑敏留言：「保重」，不少網民也有送上慰問。

相關閱讀：48歲前TVB小花取得資歷架構第四級資格 搞美容生意啟動資金全靠台慶七位數獎金

48歲的江芷妮早年到美國俄亥俄大學修讀傳理系學士課程，又曾到日本留學，2000年陪朋友報名面試港姐，最終獲試鏡加入TVB。江芷妮在TVB發展七年，因參與多個遊戲節目，又在台慶抽中大獎，獲得第一桶金資金，2007年淡出幕前，投身商界開美容院，現有兩舖揸手。

江芷妮為兩孩之母

江芷妮轉行後未有停步繼續進修，於2011年取得香港大學工商管理碩士，又曾出任香港美髮美容商會副會長及會董，2023年獲政府委任為職業訓練局美容及美髮業訓練委員會委員。江芷妮2012年嫁建築師，2019年誕下大仔，兩年後細女出世。

相關閱讀：47歲江芷妮凍齡有術轉行從商變女強人 獲邀做客席嘉賓分享成功之道

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
8小時前
美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判
即時國際
12小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
5小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2026-01-30 15:29 HKT
02:26
上環日圓劫案｜周一鳴：6人被捕 一名日籍漢充當內應 起回部分贓款
突發
5小時前
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
影視圈
7小時前
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
濕𣲷𣲷尿片棄港鐵列車座位釀「慘劇」 女乘客因一事慌不擇路一屁股坐上 網民：條褲唔使要｜Juicy叮
濕𣲷𣲷尿片棄港鐵列車座位釀「慘劇」 女乘客因一事慌不擇路一屁股坐上 網民：條褲唔使要｜Juicy叮
時事熱話
6小時前