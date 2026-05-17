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朱千雪再度懷孕 去年才與TVB續約又放產假？ 學霸港姐兼顧律師事業 與醫生老公組四口之家

影視圈
更新時間：21:58 2026-05-17 HKT
發佈時間：21:58 2026-05-17 HKT

現年37歲的朱千雪（Tracy）今日（5月17日）在IG宣布再度懷孕，即將迎來第二個寶寶！她巧妙地選擇在大兒子Justus兩歲生日的這天公布喜訊，並上傳了一張溫馨的BB腳仔照片，寫下：「當小傢伙滿兩歲時，我們正準備好，將這一切再經歷一次。」（As the little one turns two, here we are getting ready to do it all over again.）喜悅之情溢於言表。去年剛與TVB續約的她，事業家庭兩得意，正式升格為幸福的四口之家。

朱千雪家庭事業兩得意

朱千雪自2012年參選香港小姐以來，憑藉其甜美知性的形象深受觀眾喜愛。近年，她淡出幕前，專注於法律專業發展，並成功轉型為大律師，被譽為「TVB學霸港姐」。儘管如此，她與TVB的合作關係依然良好，去年才續約，承諾會繼續參與幕前工作，讓粉絲們相當期待。

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朱千雪童話婚姻喜迎第二胎

在愛情方面，朱千雪的經歷也如童話般美好。她與任職醫生的丈夫吳昆倫（Justin）是青梅竹馬，兩人的母親更是好友。二人在2019年於峇里島舉行浪漫婚禮，並在2024年迎來了第一個兒子Justus。

今日，她透過Instagram分享喜悅，照片中有一雙可愛的嬰兒腳、一對精緻的BB鞋，以及幾朵溫暖的向日葵鉤針花，畫面充滿溫馨與期待。她在帖文中巧妙地暗示，隨著大兒子長大，他們已準備好迎接新生命的挑戰與喜悅。同時，她也分享了一家三口的幸福合照，照片中她與丈夫及戴著墨鏡貼圖的兒子緊緊相擁，笑容燦爛，幸福滿瀉。

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朱千雪從民選港姐變執業大律師

朱千雪的演藝生涯起點頗高，當年她在《2012年度香港小姐競選》中因網上投票系統故障而失落冠軍，但依然無損其高人氣，獲封「民選港姐」。其後在《EU超時任務》等劇集中表現出色，演技備受肯定。

然而，朱千雪並未滿足於演藝圈的成就，反而選擇在事業高峰期重返校園，先後於香港中文大學修讀碩士，再於香港城市大學攻讀法律博士課程。完成學業後，她正式成為一名執業大律師，其努力不懈、勇於追求夢想的精神，為她贏得了「學霸女神」的美譽。如今，朱千雪不僅在專業領域上取得了卓越成就，家庭生活也美滿幸福，即將迎來第二個孩子。粉絲和圈中好友紛紛湧入其社交平台留言祝福，恭喜她再度成為母親。

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