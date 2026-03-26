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朱千雪曬流利英語反被罵 拍TVB劇集喊不出偷偷「放大招」 結婚產子淡出幕前當大律師

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-26 HKT

現年37歲的2012年港姐季軍朱千雪，自2019年與青梅竹馬的醫生男友吳昆倫結婚後，前年誕下兒子，一家三口生活美滿。榮升人母後，朱千雪除了要兼顧大律師和大學講師工作之外，同時亦要照顧家庭，幕前工作亦隨即減少。近日她接受了好友兼前同事鄧佩儀的網台節目訪問，大方分享初入行時的點滴。然而二人在訪問中，全程以流利英語對答，朱千雪除了被讚英語流利，悅耳好聽外，亦有網民質疑二人均是中國人，卻以英語對談感到不解。

朱千雪8歲移民英語流利

在訪問影片中，朱千雪與鄧佩儀以全英語對話，節目則配上了中英文字幕。由於朱千雪8歲時便隨家人移居溫哥華，畢業於西門菲莎大學，而鄧佩儀也同樣在加拿大成長和讀書，兩人的英語自然說得非常地道流暢。不少網民大讚朱千雪的英語發音悅耳，聲線溫柔，稱讚她「人美聲甜，英文又好聽」，完美符合她「學霸港姐」的知性形象，聽她分享是種享受。

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朱千雪被質疑講英文崇洋

朱千雪在TVB曾拍過不少劇集，包括《On Call 36小時II》、《再戰明天》、《EU超時任務》等，朱千雪在幕前說廣東話亦駕輕就熟，有網民留言表示：「大家都是中國人，為什麼不講中文？」、「用廣東話不是更親切嗎？」，無端引起了中文語之爭，確是始料未及。

朱千雪感謝羅子溢教喊戲用眼藥水

朱千雪在訪問中真情流露，憶述了自己作為演藝新人時的寶貴經歷。她提到自己的第一部劇集，便是與資深演員吳啟華合作。朱千雪表示：「他真的教了我很多東西」。從最基本的「演員的職業道德」，到如何為角色做準備、揣摩劇本，甚至是如何靈活地修改台詞，吳啟華都毫不吝嗇地向她傳授心得。除了吳啟華，朱千雪也分享了另一位「恩師」羅子溢，當年拍攝劇集《On Call 36小時 II》時，她有哭戲的場面，但由於過度緊張，常常無法自然地哭出來，她笑言：「我當時真的哭不出來，所有哭戲都讓我非常緊張。」就在她一籌莫展之際，同劇的羅子溢教她使用眼藥水，至今她仍感激對方伸出援手。

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