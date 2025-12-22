37歲TVB花旦舉家返加國慶祝聖誕 孖老公野外放閃 一度轉行早前宣布續約重返視界

現年37歲的2012年港姐季軍朱千雪（Tracy），2019年與青梅竹馬醫生男友吳昆倫（Justin）結婚後，去年誕下兒子，一家三口生活美滿！榮升人母後，朱千雪除了要兼顧大律師和大學講師工作之外，同時亦要照顧家庭，幕前工作亦隨即減少，直至今年5月，她亦已跟TVB續約，並逐漸復出幕前工作，雖然工作繁忙，但她亦都會抽時間陪伴家人，近日她就與老公帶同兒子舉家返加拿大探親兼過聖誕節！

朱千雪感恩有家人陪伴

朱千雪在IG分享了多張玩樂照片，見她除了趁機四處歎美食之外，又與老公看楓葉，趁機拍拖二人世界。其中朱千雪大晒老公視角，每張相都是笑得十分燦爛，當中一張她與老公身處郊外，面貼面拍照，兩人笑容亦一致，即使隔着屏幕都能感受到夫婦二人的恩愛，甜蜜程度爆燈！她以英文發文指：「最近發生的事情教會我們不要把生活視為理所當然。每次來到溫哥華，我都會想起我的朋友和家人成就了今天的我，無論發生什麼，他們都會永遠支持我。我希望他們知道我心懷感激，我希望他們知道我一直在想他們，即使我年復一年地忘記給他們發生日快樂或聖誕快樂的訊息。」

相關閱讀：朱千雪疑懷第二胎 外遊着大肚裙圓滾滾孕味濃 剛續約TVB拍新劇遙遙無期？

朱千雪正式復出幕前

朱千雪在2015年向TVB請假一年，在中文大學進修碩士學位，其後又在城市大學修讀法律博士學位，2020年完成實習後，正式成為大律師資深大律師張健利律師樓旗下的一位大律師，近年還在香港大學專業進修學院兼任講師一職，年前她亦正式成為實習大律師的師父。直至今年5月跟TVB續約，現已正式復出幕前工作。

相關閱讀：朱千雪分享湊B日常滿足老爺奶奶 讚囝囝性格似自己長相餅印老公 與圈中姊妹聚會爆湯洛雯未有動靜