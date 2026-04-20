朱千雪被網民質疑中國人講英語做訪問 解釋：加拿大錄影 曾被誤會是混血兒獲讚校花級美貌

朱千雪（Tracy）今日以大使身份出席「香港乳癌基金會」的「嶄新乳癌影像診斷設備 暨乳癌篩查資助計劃」啟動禮。她表示，自從身份轉為媽媽之後，覺得自己責任很大，要照顧家庭、兒子及工作，不想讓自己有機會因為病倒而停工，或要家人反過來照顧自己。她坦言：「未生小朋友之前真的感受不到這份責任的重量，所以生完之後即時做了全身檢查，之後每隔兩年再做相關檢查。」

Tracy接廣告商演暫不拍劇

Tracy開心透露，公司不停為她接廣告及商業活動，但拍劇因為要花太多時間，所以有所考量。被問到之前受訪時提及吳啟華及羅子溢兩位前輩幫助良多，她解釋：「當年完成港姐選美後幾個月，還未卸任便開始拍攝第一部劇集，自己沒有讀過演藝訓練班。最初監製給的角色想更有層次感，希望我有多種演繹方法，但當時我23歲，對人生還未有深度，不懂得拿捏角色、深度及對白，兩位前輩幫了我很多。」她續說：「以前叫我笑便笑、喊便喊，根本不知道為什麼；現在38歲，當然知道有更多層次。」

朱千雪否認刻意用英文做訪問

對於早前接受鄧佩儀網台節目訪問，全程以流利英語對答，朱千雪被讚英語流利，卻有網民質疑二人同為中國人卻以英語交談。Tracy解釋，該訪問是去年11月妹妹在加拿大結婚時所做，大家沒留意到訪問在加拿大進行，連攝影師也是外籍人士，所以與講中文無關。

朱千雪自爆怕曬黑唔敢選校花

另有網民翻出Tracy學生照，指她小時候已貌美清純，可當校花。她對此感到開心，但表示小時候在外國讀書，當地沒有校花選舉，她笑言：「就算有也不敢參選，因為我怕醜呢！」被問到小時候樣貌帶點混血兒感覺，她說：「小時候我皮膚較黑，曾在街上被人問我爸爸是否外籍人士，所以我一直不敢曬太陽，因為曬黑了很難變白。」