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楊婉儀21歲餅印女五官極標緻 母女讀同一間大學變師姐妹 囡囡曾與同性密友接吻性向成謎

影視圈
更新時間：10:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-18 HKT

55 歲的港姐冠軍楊婉儀，自 2019 年帶同一對子女移居美國三藩市後，生活轉趨低調，但仍不時透過社交平台分享生活點滴，與網民保持互動。近日，楊婉儀為慶祝大女王婷知（Hannah）的 21 歲生日，分享了溫馨的家庭合照。照片中，囡囡已長得亭亭玉立，雖然遺傳了媽媽的美貌基因，但有別於媽媽的溫婉淑女形象，相中的王婷知頭戴棒球帽、頸掛耳機，打扮中性，更引人注目的是她穿了兩個唇環，在甜美清秀的五官上，增添了一份截然不同的野性魅力。

楊婉儀愛女打扮中性曾與女伴接吻

事實上，楊婉儀囡囡箍牙後，五官輪廓顯得更為深邃分明，尤其一雙大眼睛，與媽媽極為神似，十足餅印。楊婉儀對愛女寵愛有加，平時更經常指囡囡是「Mini Me」。楊婉儀囡囡曾貼出跟女友人的接吻照，當時楊婉儀表示支持女兒性向，她與愛女的美麗傳承，不僅體現在外表，連學歷背景也一脈相承，楊婉儀囡囡目前正就讀於媽媽的母校三藩市州立大學，兩母女變成師姐妹，當年楊婉儀在該校新聞傳播學系畢業，並於1995年返港參加港姐競選，贏得冠軍後入行。

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新聞系學霸楊婉儀曾獲TVB力捧

回顧楊婉儀的演藝生涯，最初以司儀和主持工作為主，曾擔任體育節目《體育世界》及大型慈善節目《歡樂滿東華》的主持。自1997 年起，楊婉儀獲得TVB力捧，開始在劇集演出，其中最深入民心的角色，包括《真情》溫柔體貼的「石敏」，以及在《戇夫成龍》中飾演的「楊佩君」，演技大獲好評。此外，她在《刑事偵緝檔案 III》、《茶是故鄉濃》、《金牌冰人》及《十萬噸情緣》等經典劇集中的演出，亦備受讚賞，形象相當入屋。

楊婉儀投身教育界傳受財困老公牽連

然而，楊婉儀選擇於2003 年，與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚，婚後育有一對子女，本以為組織了幸福家庭，並轉投教育界開辦幼稚園。可惜好景不常，其夫後來傳出欠下逾千萬巨債，令楊婉儀受到牽連，更有傳她曾抵押港姐后冠及物業以解財困。至2019 年她帶同子女遠赴美國重新開始。近年她的社交平台照片中未見老公蹤影，婚姻狀況惹來網民揣測。

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