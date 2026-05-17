Singha勝獅啤酒集團爆性侵亂倫醜聞 泰星Mild與老公割席宣布分居、刪婚照 向受害叔仔致歉
更新時間：18:22 2026-05-17 HKT
發佈時間：18:22 2026-05-17 HKT
發佈時間：18:22 2026-05-17 HKT
泰國知名女星Mild Wiraporn(มายด์)去年底嫁入百億豪門，成為知名啤酒集團勝獅（Singha）接班人Hiso Pi（Pi Sunit Scott）的妻子，5月時更宣布懷孕。豈料，她的叔仔Hiso Psi（Psi Scott）公開一段控訴親哥哥性侵的「毀滅性錄音檔」後，Mild由力撐丈夫變成宣布分居！
Mild與涉性侵夫割席
原本發文力撐丈夫的Mild，於16日深夜發布長文聲明，態度180度大轉變，宣布與丈夫暫時保持距離、分開生活。她火速將IG上丈夫的否認性侵親弟的影片、法院傳票及置頂的甜蜜婚禮照全數刪除，坦言自己在拍拖到結婚期間從未聽過該錄音，直到近期得知真相後內心大受衝擊，對叔仔的遭遇感到無比心痛與最深的愧疚。
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Mild叔仔公開親兄認性侵錄音
讓Mild痛心切割豪門婚姻的關鍵，正是Hiso Psi日前決定不再隱忍而公開的數分鐘對話錄音。在英泰語交雜的錄音檔中，Hiso Psi心碎指控哥哥Hiso Pi自他青少年時期起，長達12年頻繁對其伸出魔爪，甚至強迫口交。他絕望痛斥，「這不僅是性侵，這是亂倫。」更指親哥哥本該是唯一依靠，卻帶給他遠超保母的傷害，徹底摧毀了他的感情與社交生活。
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