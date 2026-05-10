泰國女星Mild早知老公性侵弟弟？Hiso Psi哭訴被強姦12年全家族知情 Singha勝獅啤酒爆豪門醜聞

泰國最大家族企業之一、勝獅（Singha）啤酒集團爆出震撼亞洲的豪門醜聞。集團繼承人、女星Mild Wiraporn(มายด์)的老公Hiso Pi，近日遭其親生弟弟Hiso Psi在facebook發布影片，泣訴自己從青少年時期開始，遭受親哥哥Hiso Pi長達12年的性侵犯，而整個家族對他被親兄強姦一事不僅知情，甚至為了名聲選擇沉默和打壓，事件引發泰國社會譁然。

弟弟Hiso Psi淚訴全家都是幫兇

5月9日，Hiso Psi親自錄製影片，聲淚俱下地揭露了這段不堪回首的過往。他在影片中明確指出：「強姦我的人，是我的親哥哥。」Hiso Psi控訴，施暴者並非外界曾傳言的保姆，而是他的親哥哥Hiso Pi。暴行發生在他未成年期間，持續了整整12年，地點甚至包括自己的家中。更讓他心碎的是，他手中握有哥哥親口承認罪行的錄音證據，並曾將其播放給母親及所有家族長輩聽，但家裡的每個人知道兄長惡行後，卻沒有任何人為他挺身而出。

Hiso Psi在影片中說：「我無數次向長輩求助，換來的卻是指責和要求我息事寧人。」家人為了維護家族名譽，不僅對他的求救視若無睹，甚至統一指責他「不孝」、「忘恩負義」。

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母親起訴Hiso Psi破壞家族名譽

Hiso Psi透露，母親非但沒有保護他，甚至要求他道歉，早前更以「破壞家族名譽」為由對他提起訴訟，目的是為了收回祖父留給他的數億泰幣財產。

女星Mild被指早知老公強姦弟弟

而Hiso Pi的老婆、知名女星Mild，也被捲入這場風波。據指，Hiso Psi在哥哥2025年底與Mild舉行盛大婚禮前，曾多次聯繫女方，試圖揭露真相，但Mild依然選擇結婚，並禁止Hiso Psi參加婚禮。Mild剛於今年5月宣布懷孕，如今老公卻身陷如此嚴重的指控，引起網民討論。

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Hiso Psi指控哥哥Hiso Pi強姦的影片曝光後，在泰國及周邊地區的社交平台上掀起軒然大波。網民紛紛表示震驚和憤怒：「親哥哥作案，全家都是幫兇，這是什麼魔鬼家庭！」、「以前還覺得Singha家族是豪門清流，這下徹底打臉了。」、「有錄音證據都沒用，豪門眼裡只有面子。母親不保護兒子就算了，還反過來告他、搶遺產，簡直不配當媽！」、「受害者到底做錯了甚麼？要一輩子活在陰影裡，還被家人指責，太令人窒息了。」

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