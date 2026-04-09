泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員

GL泰劇《逆轉時空愛上你》（Reverse 4 You）30歲混血女星Christine Gulasatree Michalsky日前在網上揭露，因身體不適召救護車，卻在家中慘遭男救護員猥褻及性侵，並拍下不雅照。事件曝光後引發社會公憤，涉案男救護員已被警方拘捕並認罪。而網上流出當時的閉路電視畫面，最令人震驚的是該涉案男救護員，並非正式救護員。

Christine Gulasatree Michalsky遭性侵揭機制漏洞

綜合泰國傳媒報道，Christine Gulasatree Michalsky涉遭性侵案件，泰國執法部門發現被捕男救護員其實是一名救援義工，而非正式編制的救護員。執法部門懷疑涉案男救護員，利用機制漏洞混入救護隊中犯案。

Christine Gulasatree Michalsky不雅照未有流出

泰國警方迅速展開行動，同日逮捕涉案的35歲男子Nikorn，Nikorn聲稱是一時衝動犯案，而受害人Christine Gulasatree Michalsky的不雅照未有流出。目前執法部門將疑犯與受害人身上發現的DNA作對比，正在等候鑑定結果，案件仍在進行調查中。

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Christine Gulasatree Michalsky過敏出事

30歲的泰國混血女星兼模特兒Christine Gulasatree Michalsky於3月31日凌晨2時許，因過敏服用抗組織胺藥物後，產生嚴重副作用，出現呼吸困難，而緊急聯絡友人求助，由友人代召救護車送往醫院。Christine Gulasatree Michalsky在家中等待救援期間，一名男性救護員隨大廈保安員先抵達，保安員曾催促救護員將Christine Gulasatree Michalsky送落樓，卻遭救護員以各種理由推托。

由於大廈保安系統問題，警方抵達時無法進入，故保安員要再到樓下接警員。詎料當時受藥效影響而無法動彈的Christine Gulasatree Michalsky，在此空檔遭救護員強行脫去上衣及長褲進行性侵及猥褻，並將過程拍下。

Christine Gulasatree Michalsky意識清醒

Christine Gulasatree Michalsky強調當時四肢無力，但意識清醒，同時擔心對方會有進一步攻擊，令她有生命危險。而保安員帶警員到達Christine Gulasatree Michalsky寓所外，該救護員已匆匆為她套上衣服，謊稱Christine Gulasatree Michalsky陷入昏迷，正在為她進行心肺復甦術（CPR）急救。Christine Gulasatree Michalsky翌日到警局報案及驗傷，接受四小時筆錄後，向傳媒交代事件。

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