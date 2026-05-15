勝獅啤酒豪門醜聞繼續爆 泰星Mild老公涉性侵親弟 錄音揭強迫口交：嘴裡有你XX的味道，這是亂倫

泰國勝獅啤酒（Singha）百億家族爆出震驚全城的豪門性醜聞！女星Mild Wiraporn(มายด์)的富商老公、集團第四代接班人Hiso Pi，近日遭親生弟弟Hiso Psi（Sai）拍片泣訴長達12年的性侵。雖然Hiso Pi早前曾透過老婆Mild的IG發聲明強烈否認，解釋所謂的「認罪錄音檔」僅是小時候兄弟間「不懂分寸、動作可能比較粗魯」的玩鬧，更打溫情牌指挺身而出是為了保護懷孕的妻子與未出世的BB。然而，這番單方面說辭未能平息風波，反而激起弟弟「毀滅性」反擊，日前Hiso Psi公開關鍵證據，令事件越演越烈！

Hiso Psi公開錄音揭遭性侵細節

面對哥哥的極力否認，弟弟Hiso Psi決定不再隱忍，直接公開一段長達數分鐘、英泰語交雜的對話錄音檔，內容極度震撼。錄音中，Hiso Psi心碎地指控哥哥Hiso Pi，自他14或16歲起，便經常趁保母洗澡的空隙溜進房間對其性侵：「（你）強迫我為你口交，趁保母洗澡時走進我房間。」Hiso Psi更悲痛表示，來自血親的傷害遠超保母，疑暗示保母亦有令他留陰影的行為：「你是我哥哥、是我的家人，本該是我唯一的依靠！」他絕望痛斥，這段童年陰影徹底摧毀了他的社交與感情生活：「我沒辦法跟別的男人來往，因為我嘴裡總是會出現你XX的味道。」Hiso Psi更直言：「這不僅是性侵，這是亂倫！」錄音對話內容震驚不少網民。

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泰國女星Mild疑對老公性侵弟弟知情

其實，泰國女星Mild去年底才風光出嫁，本月更開心宣布懷孕喜訊，豈料隨即捲入丈夫的驚天醜聞，Mild被指控對事件知情仍執意嫁入豪門，引來批評。對於弟弟曝光的錄音證據，沉默數天的Hiso Pi依然態度強硬，再度透過妻子的社交平台正面否認所有犯行。他重申從未性侵弟弟，強調身邊親友均可作證，並指責相關指控已嚴重傷害到妻子及即將出生的孩子。對於外界瘋傳的錄音細節，Hiso Pi堅稱那是兒時往事，不知為何會被偷錄，他承認幼時的確不懂分寸，動作可能比較粗魯，亦曾為此事向弟弟道歉，但絕無不好的意圖。為了保護家人與名譽，Hiso Pi宣布將採取法律行動，這場豪門兄弟對簿公堂的風波，相信短時間內難以落幕。

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