泰國女星Mild老公遭爆性侵親弟 勝獅豪門繼承人道歉：年幼不懂分寸 指爆出醜聞沒好處

泰國最大家族企業之一、勝獅（Singha）啤酒集團第四代接班人Hiso Pi（女星Mild Wiraporn的老公），近日遭親生弟弟Hiso Psi拍片泣訴，指控其對自己進行長達12年的性侵犯，更稱手中握有哥哥親口承認罪行的錄音檔，事件震驚泰國商界與演藝圈。在沉寂4天後，Hiso Pi首度透過妻子的IG戶口親自回應。

Hiso Pi：小時候動作可能比較粗魯

Hiso Pi於昨（12）日晚間透過妻子Mild的IG發布影片聲明，全面否認性侵指控。針對外界高度關注的「認罪錄音檔」，Hiso Pi承認了該段錄音的存在。他解釋，自己完全不知道被偷錄音，但推測內容應該是兄弟倆在談論兒時往事。他坦承，小時候兄弟之間確實曾有爭吵或激烈的玩鬧，並特別解釋：「當時年紀小，不懂分寸，動作可能比較粗魯。」他透露自己早已為此多次向弟弟道歉並和解，但強烈強調自己對親弟弟絕對沒有任何「那方面」的不當意圖，直言不可能做出這種極其惡劣且令人作嘔的事。

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Hiso Pi為保護妻女站出來

Hiso Pi語氣沉重地表示，從沒想過家務事會變成公開話題，這次決定站出來，主要是為了保護妻子以及即將出生的孩子，因為風波已經嚴重影響到他的家庭。他也為自己澄清，指青少年時期長年在英國求學，平時僅假期返泰，大多時間都和朋友、女友在一起，與弟弟的生活圈幾乎沒有交集。

Hiso Pi指全家人都想幫助弟弟

對於弟弟怒控母親與全家人長期包庇、態度冷漠，Hiso Pi予以反駁。他表示，家中長輩與親友曾多次試圖幫助弟弟，在各方面給予支持，甚至提議陪同他就醫。他無奈指出：「事實上，是弟弟主動切斷所有聯繫方式，讓家人根本無法聯絡到他，想關心也無門。」他強調，若性侵事件屬實，家人絕不可能坐視不理。

Hiso Pi指爆家醜冇好處

聲明最後，Hiso Pi感嘆將家醜攤在陽光下對任何人都沒有好處，對弟弟也是一種傷害。他表示自己所說的一切都有證據，接下來將不再透過社群媒體回應，一切交由法律程序處理。

網民對Hiso Pi的說詞不買單

這段聲明曝光後，妻子Mild的IG湧入不少明星好友與粉絲留言力挺；但同時也有大批網友對他的說詞不買單。不少人質疑，Hiso Pi間接承認了錄音檔的存在，且承認曾為此道歉，直言：「能做到這種承認的程度，感覺至少是猥褻」、「人家12歲是孩子，你比他大6歲，也好意思狡辯自己是孩子？」這場震驚全泰國的豪門兄弟風波，看來短時間內仍難以平息。

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