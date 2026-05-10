Singha啤酒家族醜聞︱泰國富商與女星Mild結婚半年 親弟揭遭性侵12年

泰國知名啤酒集團Singha（勝獅）爆出家族醜聞。集團接班人Hiso Pi去年底與女星Mild結婚，豈料近日被親弟弟Hiso Psi公開指控，青少年時期對其長期性侵，事件震驚該國。

弟弟Hiso Psi周六（9日）發佈影片控訴，稱在青少年時期（約12至14歲）遭親哥哥Hiso Pi多次性侵，持續時間長達12年，作案地點包括家族住宅等私人場所。他聲稱持有哥哥親口承認性侵的錄音證據，並強調整個家族，包括母親均知情卻無人干預。

稱母親知情無阻止

Hiso Psi揭露真相後，反遭母親以「忘恩負義」和「破壞家族名譽」為由起訴，要求收回祖父遺留的數億元財產。

Hiso Pi為泰國最大啤酒品牌勝獅集團繼承人；弟弟Hiso Psi為知名海洋保護活動家。Hiso Pi於2025年底與Mild高調結婚，女方5月被曝懷孕。有指，婚前Hiso Psi曾多次聯繫Mild揭露真相，但女方堅持結婚並禁止弟弟參加婚禮。