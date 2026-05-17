何超蕸追思會丨城中富豪與政界名人送別何超蕸 李澤楷、郭炳江、霍英東家族、許晉亨致意

已故賭王何鴻燊與二太藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸，上月因病離世，終年 58歲。何超蕸的胞妹何超儀指何超蕸身患癌症多時，但屬突然離世，因此全家都非常震驚。其實除了家人難接受何超蕸突然離世，她的死訊亦震驚政商界。由李澤楷、盛智文等重量級人物組成的「何超蕸女士追思委員會」，今日（17日）選址灣仔一所酒店為何超蕸舉行莊嚴的追思會。除了何家一眾成員抵達現場打點外，亦吸引大批媒體駐守，見證這位女強人人生最後一程的哀榮。

政商巨頭悼念何超蕸

何超蕸的追思會現場可謂政商巨頭雲集，充份體現了何超蕸生前廣闊的人脈與極高地位。出席名單中，政界代表有財政司司長陳茂波、前立法會主席范徐麗泰及前律政司司長梁愛詩；商界領袖則有李澤楷、盛智文、鄭志剛、郭炳江、楊其龍、趙式芝、趙曾學韞、何超瓊前夫許晉亨。此外，霍英東家族多位成員亦到場致哀，包括霍震寰、霍震霆及其子霍啟山，而霍啟剛更與太太郭晶晶一同現身，神色肅穆。名單中還包括楊超成、馬清揚，以及曾任東華三院董事局總理的翁嘉穗等，眾人先後抵達靈堂悼念，向這位信德集團的核心人物致意。

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何超蕸生前積極公益與商界事務

何超蕸生前積極投身社會公益與商界事務，不僅在家族事業中擔任要職，更曾出任東華三院主席等多項社會公職，其專業形象與貢獻備受各界肯定。追思會上，不少友人均對她的英年早逝表示心痛，認為她是何家出色成員的典範。隨著私人追悼禮結束及公眾致祭完成，一眾政商名流及演藝界好友陸續離開。

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霍震霆對何超蕸離世感突然

霍震霆離開時表示對何超蕸離世感到很突然和婉惜，稱兩家人認識多年，今日以好朋友身份到來，也有很多朋友來送別，問到之前可知她的身體情況？霍震霆表示大家都有公職在身，會一起開會，透露她有一段時間的確比較少去開會，大家都不知道她的情況，「很可惜她離開我們，她姐姐都話她就算不舒服都很少提，其他人都未必知，所以對我來講很突然。」

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霍震霆揭追思會場內情況

問到追思會場內的情況，霍震霆表示氣氛好好幾特別：「這是一個比較歡樂的地方，好多朋友都在這裡開過生日派對，今次是很特別的安排，因為這些活動（追思會）都比較沉重，大家都知她喜歡花園，場地佈置有花園氣氛，親友來到時都有一個好好的環境送她一程。」又讚何超蕸是一個很好的人，她的精神與品格是年輕人學習的榜樣。

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