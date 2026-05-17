何超蕸追思會丨何超蕸追思委員會名單彰顯廣闊人脈 楊千嬅、楊紫瓊、李澤楷任籌備委員

已故賭王何鴻燊與二太藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸於上月12日因病離世，終年58歲。今日（17日），由政商及演藝界重量級人士組成的「何超蕸女士追思委員會」於灣仔一所高級酒店為其舉行追思會，儀式涵蓋團體致祭、私人追悼禮及公眾致祭。除了一眾何鴻燊家族成員及政商界名流齊聚送別外，不少娛樂圈中人亦到場致意，當中包括與何超蕸交情甚篤的樂壇天后楊千嬅及其丈夫丁子高，眾人神情哀傷，現場氣氛莊嚴凝重。

楊千嬅任何超蕸追思會籌委助辦後事

何超蕸與楊千嬅在圈內相識多年，雙方感情極為深厚，堪稱「神仙閨密」。回顧當年楊千嬅與丁子高舉行婚宴，何超蕸不但出心出力幫忙籌備，更親自上陣擔任姊妹團成員見證好友幸福；在千嬅懷孕期間，兩人亦曾多次被傳媒拍到溫馨聚會的畫面。面對多年摯友遽然離世，楊千嬅悲痛萬分，但仍強忍傷痛，親身擔任何超蕸追思會的籌備委員會成員，全力協助家屬妥善辦理後事，盡顯兩人的深厚姊妹情誼。

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追思委員會名單彰顯何超蕸廣闊人脈

除了閨密楊千嬅擔任籌備委員外，這次追思會的委員會成員名單更是份量十足，充分反映出何超蕸生前極佳的人緣與影響力。名單陣容涵蓋各界頂尖人物，包括霍英東集團主席霍震霆、奧斯卡國際影后楊紫瓊、電訊盈科主席李澤楷、蘭桂坊之父盛智文、知名女星鄺美雲以及資深傳媒人黎芷珊等。這份橫跨政界、商界及娛樂圈的超強名單，足見賭王千金何超蕸生前在社會各界建立的深厚人脈與極高聲望，她的離去無疑是跨界別的一大損失。

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何超蕸於娛樂圈人脈廣：