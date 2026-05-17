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73歲曾志偉現身大孤山祈福 摸千年古樹吸靈氣強身延壽 辭任TVB高層前曾認身體越來越差

影視圈
更新時間：20:30 2026-05-17 HKT
發佈時間：20:30 2026-05-17 HKT

73歲的曾志偉，自今年初辭任TVB總經理一職後，外界以為他終能過上「無官一身輕」的逍遙生活，將時間投入個人興趣與享受人生。然而，近日有網民在遼寧的大孤山風景區，偶遇了前來虔誠祈福的曾志偉。根據現場影片可見，曾志偉身穿樸素的粉色背心，神情肅穆，特意走到一棵被譽為「千年神樹」、樹齡超過1300年的古銀杏樹前，儘管外圍有木欄保護，他仍努力伸長手臂，輕輕撫摸粗壯的樹幹，隨後雙手合十，低頭默禱，態度極為虔誠。

曾志偉摸古樹石鵰祈福求健康

大孤山的千年古樹，相傳能為人帶來事業與健康，曾志偉此行目的，顯然與他日漸轉差的身體狀況息息相關。在另一條影片中，曾志偉走到古老的石雕牆前，遵循指引從上至下撫摸浮雕，將「福氣」收入囊中，身旁不少善信都認得曾志偉，不停對著他拍照，而曾志偉面露微笑，參拜後的他精神奕奕，一臉祥和。

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曾志偉身體變差被逼辭任TVB要職

事實上，曾志偉的健康早就亮起紅燈，早前他接受好友黎芷珊訪問時，直認擔任TVB總經理期間，身體狀態大不如前，甚至愧疚地表示：「我對唔住自己呀！」他坦言因完全沒有時間做運動，加上睡眠嚴重不足、無法熟睡，應酬又多需要常飲酒，對身體造成極大損耗，連黎芷珊也直指他白頭髮「多咗好多」。早前曾志偉跟隨明星足球隊去內地踢慈善賽，也顯得力不從心，甚至在球場仆倒。好友王祖藍亦曾公開喊話，指他卸任後最迫切的就是要立即去驗身，多年的勞心勞力，已經嚴重透支。

大孤山成娛圈祈福聖地

曾志偉專程前往祈福的大孤山，其實近年已悄悄成為圈中人的「祈福聖地」。大孤山不僅擁有充滿靈氣的千年古銀杏樹，山上更匯聚了佛、道、儒三教的古建築群，許多圈中人都深信，親手觸摸古樹或繞樹祈福，能帶來好運與平安。據悉在曾志偉之前，已有來自兩岸三地的藝人，曾低調到訪，包括鍾鎮濤、蕭敬騰、黃曉明、白鹿、古力娜扎、秦嵐、楊穎（Angelababy）等，陣容堪比大型頒獎典禮。

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