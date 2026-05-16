蔡淇俊帶貨團隊再有港星加盟 張文慈北上直播吸金 豪擲千萬買啟德新盤安頓老父

54歲的張文慈，近年將事業重心轉移至內地，近日她宣布加盟蔡淇俊的帶貨團隊，從近日曝光的照片中可見，張文慈現身位於佛山的直播基地，當天她身穿黃色長裙的，神采飛揚，獲蔡淇俊親自捧著鮮花熱烈迎接，團隊氣氛相當融洽。二人均是實幹型，馬上已經開始孖住做直播帶貨，成績不俗。張文慈為照顧老父，一度回流返港，並斥資近千萬購入啟德新盤，現時強強聯手，吸金力相當驚人。

張文慈為拍劇犧牲險窒息

張文慈除了在直播間展現超強帶貨能力，對演藝事業的熱忱與敬業精神同樣令人折服。早前，她在劇集《重案解密》中的一場重頭戲，引起了網民的熱烈討論。劇中她慘遭張國強殺害，其後更被對方用保鮮紙層層包裹全身，畫面極度逼真，且令人毛骨悚然。從劇組在社交平台分享的花絮片段可見，張文慈在險些窒息的危險狀態下，依然堅持拍攝，為了呈現最佳效果，劇組甚至進行了兩、三次補拍，即使拍到筋疲力竭，她仍笑著向工作人員報平安說「冇事」，網民紛紛讚她是一位專業演員。

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張文慈豪擲千萬入市給老父安樂窩

張文慈早前回港，以近千萬港元，購入位於啟德跑道區的新盤。據土地註冊處資料顯示，該單位為「維港．灣畔」1A座低層D室，實用面積431平方呎，屬兩房間隔。單位折合實用呎價高達22,329元，最終於上月以962.4萬元順利成交，而買家登記姓名「CHEUNG MAN CHE PINKY」正是張文慈本人。張文慈忽然入市，原來是為了讓爸爸能有一個更舒適安穩的居住環境，可以安享晚年，現時安頓好老父，張文慈遂返回內地，繼續她的直播帶貨事業。

張文慈近年轉型變「帶貨女王」

張文慈於1996年參加亞洲小姐入行，她參演ATV的《我和殭屍有個約會》飾演山本未來，及跟四哥謝賢合作的《情陷夜中環》，最為人熟悉。2016年加入TVB，拍過經典劇集《宮心計2深宮計》及《跳躍生命線》，她自2020年移居內地發展，近年則會在抖音開直播帶貨，間中亦有客串拍攝中港劇集，近日播畢的《重案解密》，她就有頗重戲分，被讚演技出色。

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