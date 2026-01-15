54歲TVB「性感女星」花近千萬入市啟德新樓 死慳死抵坐港鐵  購安樂窩照顧喪偶老父

現年54歲、前亞姐張文慈（Pinky），曾經拍下多套三級電影，之後加入TVB，於《宮心計2深宮計》及《跳躍生命線》等劇集都有出色表現。雖現時仍屬TVB旗下藝 ，但近年事業重心轉移內地，在直播帶貨界發展得有聲有色。近日她毅然決然回港，原來是為了照顧年邁喪偶的父親。為了讓爸爸住得更好，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤，的確十分孝順。

張文慈盡孝962萬入市啟德

據土地註冊處資料，啟德跑道區新盤「維港．灣畔」實用面積431平方呎的1A座低層D室，屬兩房間隔，折合實用呎價22,329元，於上月以962.4萬元售出，買家登記姓名是CHEUNG MAN CHE PINKY，預料正是張文慈本人。在樓市焦點地段作出如此大額投資，原來是為了讓喪偶的父親能有一個安穩舒適的家。

張文慈繼母離世毅然返港侍父

張文慈近年為方便在內地工作，曾長居上海、廣州等地，但早前突然宣布已搬回香港。這決定的背後，是一個令人心酸的原因——她的繼母不幸離世。為了陪伴頓失摯愛的父親走過最悲傷的時刻，她決定放下內地的一切，回到老父身邊。她曾在社交平台分享與父親的合照，寫道：「自從繼母回天家後，我己搬回香港和爸爸一起住，工作就兩邊走，盡量多陪陪他」。

張文慈學習與父同住

與父親再次同住，張文慈坦言生活習慣需要作出巨大改變。她早前上載一張乘搭港鐵的照片並分享道：「畢竟一個人住了那麼多年…就好像簡單的例子，去廁所之後要拎起廁所板，爸可以一個菜吃三天。 加上現在沒有開車，學習適應新的生活，也嘗試得多坐公共交通」。面對這些無法輕易改變的習慣，她選擇調整自己的心態去適應，並溫情地表示：「珍惜眼前人，總之一個心態，爸爸永遠是對的。」

