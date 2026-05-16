「五索」直接畀外籍靚仔摸胸 鍾睿心挑戰富豪伴侶底線 粉絲心痛蝕底霸氣回應：膠來的

35歲的「五索」鍾睿心自去年高調公開與已婚富豪馬清鏗的十年情，並育有四名子女後，作風越發大膽。她不僅時常在社交媒體上大爆馬清鏗的私密事，近期更發布一段與外籍型男的親密互動影片，再次引爆網絡熱議。

外籍男「誤觸」五索胸部惹議

在五索最新發布的IG影片中，她與一位外籍俊男上演了一段有趣的劇情。影片開頭，五索在街上見到靚仔迎面而來，隨即戲劇性地「一秒頭暈」，順勢倒向對方懷中。該名外籍男主角也相當入戲，立即溫柔地將她抱住，以防她跌倒。然而，在電光火石之間，男方的左手卻明顯地觸碰並托住了五索的左邊胸部。

相關閱讀：五索首揭因兒子確診ADHD壓力爆煲脫髮 深夜崩潰攬仔痛哭：覺得自己好失敗

五索高EQ回應被鹹豬手

這段畫面雖然充滿戲劇效果，卻也讓一眾粉絲大為緊張，紛紛留言大喊「鹹豬手！」、「隻手想放邊啊？放開個女仔！」，擔心她被佔便宜。面對粉絲的激烈反應，五索本人卻顯得相當淡定，她親自下場回覆留言，向粉絲派定心丸：「絕對安全嘅位置，完全不是我身體自身嘅部份」，更直言：「膠來的，放心」。

五索高EQ回應隆胸往事

五索之所以如此回應，是因為她早已公開承認自己接受過隆胸手術。她坦率地表示被觸碰到的只是「膠」，巧妙地化解了「鹹豬手」的尷尬場面。許多粉絲對她的坦誠和敢作敢為大加讚賞，認為她「夠坦白，敢作敢為」。

相關閱讀：「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真

五索曾向大婆挑機

事實上，五索的大膽作風早已有跡可尋。她曾在IG的「你問我答」環節中，面對網友辛辣提問「有什麼想同大婆講？」，她毫不避諱地回應：「恭喜你，你最痛苦的難關，現在由我來承受了。」這番話被網民解讀為「最高級的挑釁」，認為她是以勝利者姿態向原配宣示主權。

五索直認曾經隆胸

除了感情生活，她對身材問題也同樣百無禁忌。當被直接問到「有隆過胸嗎？」時，她爽快承認，並半開玩笑地說：「又問，點樣睇都唔似係真啦」，首次公開證實自己的傲人上圍是「加工」而成。