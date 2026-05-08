五索首揭因兒子確診ADHD壓力爆煲脫髮 深夜崩潰攬仔痛哭：覺得自己好失敗

35歲的「五索」鍾睿心自去年曝光與已婚富豪馬清鏗一齊長達十年，二人育有四名仔女，五索一夕成名後，積極拓展生意搞得有聲有色，更帶團隊籌備為公司上市。但五索近日首揭有家庭問題，其中一子確診「注意力不足過動症」（ADHD），令五索出現「真係覺得自己好失敗」想法。

五索母子曾深夜情緒失控

五索對於兒子患有ADHD，承認其病情令全家面臨巨大挑戰，最令五索崩潰，是囝囝經常會在半夜無故驚醒，情緒完全失控狂喊。五索因為無力感，曾試過兩母子在深夜抱住痛哭：「嗰一刻，我真係覺得自己好失敗。」不過自囝囝接受藥物治療後，情況已變得穩定。

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五索身心超出負荷

五索自公開與馬清鏗的關係後，不時分享家庭生活，越來越高調。其實五索對仔女的照顧無微不至，湊大一個小朋友已經不容易，何況五索加上為前夫所生的兒子，要照顧五個小朋友，可見精神壓力勁大。再加上五索的事業發展越來越好，排山倒海的工作，導致五索身心早已超出負荷。

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五索在長期睡眠不足，以及極大的精神壓力下，身體響起警號，出現嚴重脫髮問題：「有時照鏡見到自己啲頭髮一撮撮咁跌，真係覺得好心酸。」不過令五索感到安慰，是幾個仔女非常懂事，會幫手照顧兄弟姊妹，手足情深互相扶持，印證平日教導有方。

五索積極行善助弱勢

五索自去年起一直跟慈善機構合作，接觸多位單親媽媽及唐氏綜合症患者，面對弱勢社群，令五索深受啟發：「如果其他媽媽都敢企出嚟，點解我唔可以？」五索除透過社交平台幫手宣傳，還會參與慈善活動，真金白銀為患者提供就業機會，幫助患者重拾經濟獨立的能力。

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