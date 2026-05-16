車崇健與前未婚妻李施嬅關係撲朔迷離  現身爆最新進展：我哋關心對方  懶理網上負評

李施嬅（Selena）前未婚夫車崇健（Anson）今日（16日）以體能顧問身份出席《又一村學校70周年校慶啟動禮》。Anson是圈中出名的星級私人健身教練，其中楊千嬅也是他的學生。Anson透露千嬅將於5月尾在深圳舉行演唱會，又讚對方一向很勤力操練，千嬅的兒子Torres年幼時巳跟隨他做運動。談到李施嬅可有被他感染愛上做運動，他說：「佢不嬲都好勤力，乜嘢都學！」

車崇健談跟李施嬅最新進展

提到跟李施嬅分手後，可有聯絡對方？Anson表示跟李施嬅不時以短訊聯絡，大家也互相關心對方。談到可知李施嬅近況？他說：「最近唔知，我啱啱喺重慶返來，明日就去美國。」現時單身的Anson，表示現時專注工作先。談到他喜歡小孩，會否想快做爸爸？Anson坦言喜歡見到別人進步，但將來有自己的小孩，一定會親自培訓，但不心急生小孩，又多謝記者關心他，但對感情事順其自然。當笑指他要有新感情，才可以生小孩。他笑說：「無錯！有我會話畀大家聽。」

相關閱讀：李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾

車崇健懶理網上負評

提到Anson跟李施嬅參加內地綜藝節目《再見愛人5》，雖然男方試圖挽回感情，但不少網民不滿他的表現。他說：「我有上網，唔係唔知道，其實我無感覺，係我知道做乜嘢。（外界聲音少理？）又無影響我嘅。」

李施嬅車崇健未復合已分手

45歲的李施嬅（Selena）與車崇健（Anson）結束8年情後，去年突合體現身內地戀綜藝《再見愛人5》，李施嬅在節目中揭露分手內幕，多次狂數前度不是之處，本來為以為二人復合無望，但在大結局一集，李施嬅竟選擇「下車」，給予車崇健一個機會，車崇健當時開心地說：「我這次的最終目標，是希望跟她能再來一次。因為我現在都是一樣愛她，這個從來沒變」。正當外界以為二人成功復合，之後故事卻峰迴路轉，驚爆二人未復合已分手，李施嬅坦承：「我們分開了！我們就是沒有在一起了」。

相關閱讀：李施嬅睇書鑽研愛情 自爆想學做好伴侶 早前「再甩拖」惹網民勸：應該先學愛自己