李施嬅睇書鑽研愛情 自爆想學做好伴侶 早前「再甩拖」惹網民勸：應該先學愛自己

李施嬅（Selena）早前宣布再度與星級健身教練車崇健分手。他們一同拍攝內地真人騷《再見愛人5》，李施嬅在節目中多番數落車崇健，網民都認為二人性格不合，覺得一直都是李施嬅單方面遷就車崇健，屢勸她不要復合。但或許是他們都難捨8年感情，在節目中「下車」希望給男方一個機會，外界都以為他們復合，直至早前他們再度「分手」，坦承原來二人沒有復合，網民都表示替李施嬅開心，鼓勵她找更好的伴侶。雖然經歷情傷，但李施嬅依然積極面對，日前更在IG分享影片，大方公開自己學習成為「好伴侶」的秘笈，原來是靠閱讀書本《The 5 Love Languages》。

李施嬅學習做更好的伴侶

影片中，李施嬅透露十多年前為了想成為更好的伴侶，特意買了這本書來學習，「希望知道點樣令到對方覺得我愛佢」。她表示，因為發現原來每個人接收愛的方式都不同，而這本書就歸納出五種「愛的語言」。

李施嬅在片中詳細介紹了這五種「愛之語」，分別是透過擁抱、親吻等「身體的接觸」來感受愛；喜歡聽到甜言蜜語或稱讚的「肯定的話語」；透過對方為自己解決問題、處理事情來感受愛意的「服務的行動」；享受二人共渡有質素的相處時間的「優質的時光」；以及在收到「禮物」時會讓他們感到被愛。

李施嬅送書助夫婦改善關係

李施嬅解釋，每個人對這五種語言的需求程度都不同，因此書中有提供測驗，讓讀者與伴侶一同找出彼此最主要的「愛之語」，從而用對方最能接受的方式去愛對方。她更分享，她曾將此書推薦給《再見愛人5》中的一對夫婦，對方認真閱讀並做了筆記後，關係亦大有改善，令她非常開心。

影片最後，李施嬅鼓勵大家，這本書不僅適用於情侶，也適用於家人和朋友之間，學習對方的「愛之語」，能讓彼此關係更進一步。雖然李施嬅在影片中未有提及前度，但大方分享愛情心得的正面態度，獲得不少網民讚賞，同時亦有網民鼓勵她在一段關係中要學識更愛自己，祝她找到更好的男友。

