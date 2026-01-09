李施嬅與前男友車崇健復合 上《再見愛人5》狠數前度不是 原諒渣男被狂轟「戀愛腦」

44歲的李施嬅（Selena）去年初宣布與星級健身教訓練車崇健（Anson）解除婚約兼分手，卻在年底結伴亮相內地綜藝節目《再見愛人5》，李施嬅在節目中揭露分手內幕，又多次數落前未婚夫，大批網民邊睇邊鬧，盼李施嬅帶眼識人。估不到分手近一年，李施嬅在節目中成功被車崇健打動，在大結局「下車」相擁復合，引起網民怒轟李施嬅戀愛腦：「有時真懷疑是否有劇本啊」。

李施嬅曾大數男方不是

李施嬅與車崇健拍拖8年，經歷多次分合，李施嬅在節目中更大數男方不是之處，指車崇健不知其喜好，連對海鮮過敏都不清楚，感覺自己似車崇健母親多過女友。車崇健在節目中表現出的自我中心，以及不夠貼體行為，令不少網民震驚，為李施嬅感不值，認為她可以搵更好的另一半。

而李施嬅與車崇健在《再見愛人5》大結局前一集，一度發生激烈爭吵，原以為復合無望，怎料在大結局卻出人意表，李施嬅最終選擇下車，與在馬路邊等待的車崇健再續前緣，二人更笑得燦爛。車崇健對李施嬅再給予機會感到十分高興表示：「當我能做甚麼我都做了，我這次的最終目標，是希望跟她能再來一次，因為我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」

李施嬅自覺逼得太緊

李施嬅給車崇健最後機會，又向對方道歉，因自覺在節目中逼得太緊：「我覺得這段時間，一直逼得你很就是一直逼你，就是還有問你問題又問得很尖銳，可能你會覺得很難受。因為我覺得我們這麼絕望，我希望你可以給我，起碼有一小點的希望，所以我下來是因為，有一個那麼小點的希望，但這個不代表我們，馬上這一刻就已經在一起，我下車，我其實想看到那個一小點的希望，有沒有可能性會變得更大一點。」

李施嬅18天改變主意

網民對李施嬅在18天的行程中，由堅決拒絕復合，到最後改變主意，認為只有李施嬅有所轉變，對二人的關係並不看好：「頂級被男人牽鼻子走的」、「那就尊重一下吧，幸福久久」、「只能說不理解但是尊重祝福吧」、「今後李施嬅再對車有一句怨言，我都覺得是李的問題，車絕對沒有問題」。也有人估計二人是否從未分手：「下個車也不代表甚麼，回去後還能再分」、「想說李施嬅顏值不差，看上這個車啥了呢」、「所以所有觀眾都是他們play的一環而已」等。

