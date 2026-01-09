Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李施嬅與前男友車崇健復合 上《再見愛人5》狠數前度不是 原諒渣男被狂轟「戀愛腦」

影視圈
更新時間：14:40 2026-01-09 HKT
發佈時間：14:40 2026-01-09 HKT

44歲的李施嬅（Selena）去年初宣布與星級健身教訓練車崇健（Anson）解除婚約兼分手，卻在年底結伴亮相內地綜藝節目《再見愛人5》，李施嬅在節目中揭露分手內幕，又多次數落前未婚夫，大批網民邊睇邊鬧，盼李施嬅帶眼識人。估不到分手近一年，李施嬅在節目中成功被車崇健打動，在大結局「下車」相擁復合，引起網民怒轟李施嬅戀愛腦：「有時真懷疑是否有劇本啊」。

李施嬅曾大數男方不是

李施嬅與車崇健拍拖8年，經歷多次分合，李施嬅在節目中更大數男方不是之處，指車崇健不知其喜好，連對海鮮過敏都不清楚，感覺自己似車崇健母親多過女友。車崇健在節目中表現出的自我中心，以及不夠貼體行為，令不少網民震驚，為李施嬅感不值，認為她可以搵更好的另一半。

相關閱讀：李施嬅聞「我喜歡小孩」面有難色 擔心「喪偶式湊B」決斬纜車崇健

而李施嬅與車崇健在《再見愛人5》大結局前一集，一度發生激烈爭吵，原以為復合無望，怎料在大結局卻出人意表，李施嬅最終選擇下車，與在馬路邊等待的車崇健再續前緣，二人更笑得燦爛。車崇健對李施嬅再給予機會感到十分高興表示：「當我能做甚麼我都做了，我這次的最終目標，是希望跟她能再來一次，因為我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」

李施嬅自覺逼得太緊

李施嬅給車崇健最後機會，又向對方道歉，因自覺在節目中逼得太緊：「我覺得這段時間，一直逼得你很就是一直逼你，就是還有問你問題又問得很尖銳，可能你會覺得很難受。因為我覺得我們這麼絕望，我希望你可以給我，起碼有一小點的希望，所以我下來是因為，有一個那麼小點的希望，但這個不代表我們，馬上這一刻就已經在一起，我下車，我其實想看到那個一小點的希望，有沒有可能性會變得更大一點。」

李施嬅18天改變主意

網民對李施嬅在18天的行程中，由堅決拒絕復合，到最後改變主意，認為只有李施嬅有所轉變，對二人的關係並不看好：「頂級被男人牽鼻子走的」、「那就尊重一下吧，幸福久久」、「只能說不理解但是尊重祝福吧」、「今後李施嬅再對車有一句怨言，我都覺得是李的問題，車絕對沒有問題」。也有人估計二人是否從未分手：「下個車也不代表甚麼，回去後還能再分」、「想說李施嬅顏值不差，看上這個車啥了呢」、「所以所有觀眾都是他們play的一環而已」等。

相關閱讀：李施嬅發現男友出軌全身發抖 強顏歡笑做一事認不自愛 嫌疑人係前小生？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
16小時前
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
影視圈
6小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
19小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
6小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
4小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
22小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
4小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT