李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾

44歲的李施嬅（Selena）與星級健身教訓練車崇健（Anson）結束8年情後，去年突合體現身內地戀綜藝《再見愛人5》，李施嬅在節目中揭露分手內幕，多次狂數前度不是之處，本來為以為二人復合無望，但在大結局一集，李施嬅竟選擇「下車」，給予車崇健一個機會，車崇健開心地說：「我這次的最終目標，是希望跟她能再來一次。因為我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」

李施嬅車崇健故事出現峰迴路轉

正當外界以為被轟戀愛腦的李施嬅成功與車崇健復合，在最新一集「收官派對」中，故事出現峰迴路轉，驚爆二人未復合已分手，李施嬅坦承：「我們分開了！我們就是沒有在一起了。」車崇健在旁亦只好尷尬笑著，一眾主持人都送上祝福。

李施嬅竟坦然承認沒有在一起了

《再見愛人5》今日（15日）播出「第五季番外篇：收官派對」，李施嬅經過18日的相處，最後選擇「下車」給予車崇健一個機會，更因為自覺逼對方太緊而含淚向男方道歉，給彼此一個再努力的機會，不過在節目上主持人問到現時二人的關係時，李施嬅竟坦然承認：「我們分開了，我們就是沒有在一起了，其實我們之後也有見面的，因為我答應過他，我們會吃頓飯，他確實是很努力地改變，我吃飯的時候，他也沒有看手機，他要看的時候，他說不好意思，我要回一個信息，就很好的。」車崇健接著解釋道：「我們拍完這個是八月中，那次我們吃飯是九月底，這個餐廳她很喜歡的，她進來，我從來都沒見過她這麼發光的，她狀態很好，非常非常好，我從來沒見過她這麼開心，她跟我說她很忙，飛來飛去拍電視劇拍廣告。我馬上想起來我跟她一起，她從來沒有這個狀態，跟她談話，我覺得有點陌生、有距離。吃完這個飯之後，我覺得我應該放手的，不是沒有愛的感覺，我沒有這個意思，我只是覺得，我自己馬上想起了我們之前的多少的不開心。」

車崇健覺前度應該有一個更好的出現

車崇健更說：「我想她開心，如果她看見我想起之前的事情，那就不好吧，我覺得我放手。她應該有一個更好的會出現，甚麼時候我不知道，但是對她好，放手都是對我自己好。」後來李施嬅在節目中表現自彈自唱《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》，車崇健竟聽到哽咽落淚，情緒一度難以平息。李施嬅在旁安慰著：「不想說可以不說的。」車崇健平服心情後說：「對不起。」他續解釋，表示歌詞令他很感動。李施嬅再為他解釋替指她曾經在家也唱過這首歌，所以這首歌令車崇健想起很多回憶，然後感覺兩人要結束了，這像是一場告別，兩人都眼淚盈眶。最後李施嬅主動提出擁抱一下並鼓勵車崇健：「可以的。」

李施嬅對這段感情沒有遺憾了

李施嬅今日亦在小紅書撰長文剖白心聲，她覺得不要勉強做愛人，因為不做愛人也不一定是一個句號，可以是朋友、親人，愛是可以有好多不同的方式去表達的：「下車是我們當時覺得最快樂的選擇，心裡覺得對的選擇。現在不在一體也是我們當下覺得對的選擇。這個選擇是我們現階段裡能給到對方、能給到自己最寬容的愛的結果。好多時候，大家都太過標誌『結果』這兩個字。人生根本就沒有完全的結果，只有當下的過程。用心珍惜過對方，真誠地相愛過，就足夠了。尤其能一起經歷《再見愛人》這個旅程，讓我們各自都更了解彼此，也一起成長了。我可以說，我對這段感情沒有遺憾了。接下來，我們要跟以前的自己說一句再見。希望我們，你們，都好好生活，認真愛自己。我們都值得擁有最優秀最平靜的版本的自己。」