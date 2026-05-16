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容天佑宣布B女出世重近8磅 珠寶千金太太半夜急Call入院 「TVB新駙馬」感恩母女安康

影視圈
更新時間：12:30 2026-05-16 HKT
發佈時間：12:30 2026-05-16 HKT

現年30歲的TVB小生容天佑（Alex）今日在IG報喜，宣布與太太扶天恩（Winnie）的愛情結晶已順利出生。B女重達3.5kg（約7.7磅），非常健康。容天佑分享了太太在九龍塘浸會醫院半私家單人房休養的照片，Winnie產後氣色極佳。而初生B女更是十分可愛，單人照中展現出「瞓著都識笑」的甜美模樣。容天佑感恩方醫生手勢好，太太僅用了3個半小時便順利產女，目前一家三口已出院回家。

容天佑囡囡等埋老竇收工先作動

容天佑今日於IG寫道：「凌晨4:30收工打比老婆，佢叫我車佢去醫院。感恩個女等我收工先作動，感恩方醫生手勢好好，老婆3個半鐘就順利生左個女出嚟，感恩女女好健康有3.5kg，感恩浸會醫院嘅護士將我老婆同個女都照顧到無微不至，我們今天回家了，展開一家三口的新生活了@winniefu 辛苦你了」。

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容天佑獲封「TVB新駙馬」

容天佑與圈外女友Winnie拍拖8年，於去年11月結婚。Winnie家世顯赫，家族經營龐大的珠寶首飾批發生意（外公做玉、阿姨做翡翠、爸爸做鑽石首飾批發）。過大禮時金器擺滿整張桌子，極盡奢華，因此容天佑被網民笑稱為「TVB新駙馬」。對此，容天佑曾大方回應沒有壓力，並承諾會用龐大的愛來回報太太一家。

容天佑傳曾遭林穎彤媽媽棒打鴛鴦

入行逾10年的容天佑過去曾有一段事業低潮期，甚至戶口曾窮到只剩40元，也曾與女星林穎彤（Bella）有過兩年情，但傳遭女方母親棒打鴛鴦。不過，近年容天佑憑藉其真功夫與演技逐漸嶄露頭角。從《法言人》中見習師爺「Tony仔」的飛踢馬國明、《隱形戰隊》中的精采表現，到《逆天奇案2》飾演O記警察「口水言」，戲份越來越重，如今更是成家立室，可謂愛情事業雙豐收！

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