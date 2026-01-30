TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物

現年30歲、TVB「功夫新星」容天佑去年11月與圈外女友扶天恩（Winnie）結婚，據知容天佑的太太Winnie家世顯赫，家族生意龐大，而Winnie更是珠寶批發商，難怪過大禮已經非常大陣仗，單是重型龍鳳鈪目測至少有8對，還有八籃大禮迎囍禮籃、十盒心型大花膠扒、鮑參翅肚、嫁囍禮餅紅酒及鑽飾，份量多到逼滿客廳，在婚宴上，新娘的首飾件件都份量十足。

容天佑太太得天獨厚手腳依然纖幼

容天佑曾表示與太太Winnie都喜歡小朋友，希望生2個，笑言相信自己不是虎爸，只希望兒女開心成長。想不到二人新婚不足三個月，容天佑今日（30日）宣布太太Winnie懷孕，他貼上超聲波的相片並說：「Coming soon…#今年新年終於唔使比三姑六婆問到口啞啞了。」已「見肚」的Winnie得天獨厚，手腳依然纖幼，目測最少懷孕五個月或以上。

容天佑太太籌辦婚禮2個月發現有孕

相中所見，準爸爸容天佑很興奮，一時錫太太的孕肚，一時又扮聽BB的心跳，拎着超聲波相片的神情，已經流露一臉慈父樣，公開喜訊後，不少人留言恭喜，當中包括《愛回家》「李莫愁」張詩欣、前港男蕭家浩、阮浩棕，更有好友留言：「難怪突然結婚！」容天佑大方地說：「都等咗8年㗎！」對於新婚未夠3個月便就有喜，容天佑今日回覆傳媒表示是一個緣份：「開始籌辦婚禮2個月左右，就發現有咗，所以將婚禮嘅時間即刻縮短，所以一切都係上天嘅安排，係上天嘅禮物。」

容天佑稱太太陀B零厚孕吐

容天佑在婚宴致辭時，曾表示爸爸數月前因中風而兩度入院做手術，感恩爸爸目前康復中，所以感受到珍惜當下的重要，祝願大家身體健康生活愉快。原來在容爸爸病情穩時，Winnie發現懷孕：「嗰陣未知有咗嘅時候，我哋又搬屋，搬搬抬抬，又日日揸車去醫院探爸爸，又好辛苦咁籌備婚禮，基本上係嗰半年每日都只有4、5小時休息，但係我老婆都完全無孕吐或者其他唔舒服嘅地方，所以真係好感恩。老婆想喺個肚變大之前進行婚禮，所以所有事情係3個月內發生，好感謝所有幫忙過婚禮，照顧過我哋嘅人，而家諗返起個心情起起伏都好複雜。」至於想生仔定女，容天佑說：「仔女遲啲再公布，不過仔女對我嚟講都一樣開心。」

