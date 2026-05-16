洪金寶辦27道菜家宴歎盡珍饈百味  大哥大一部位變化驚人  愛妻高麗虹怪異表情成焦點

現年74歲的影壇「大哥大」洪金寶，縱橫演藝圈超過60年，近年因受糖尿病困擾及健康問題，其身體狀況一直備受外界關注。但過着半退休生活的他依然霸氣十足，近日他現身湖北黃石舉行了一場極具排場的豪華家宴。這場盛宴不僅有多達27道珍饈百味，更獲當地四星級酒店老闆親自接待打點，盡顯大哥大的非凡地位。然而，網民的焦點除了落在豪華宴席上，亦十分關心洪金寶的最新狀態，以及相伴在旁的太太高麗虹一反常態的表情。

洪金寶獲四星酒店老闆親自伺候

洪金寶近年將生活重心移至內地，今次他在湖北黃石的一間餐廳舉辦家宴，排場絕對不容小覷。據悉，負責操刀這頓家宴的，是當地唯一一家四星級酒店的太子爺兼董事長「小閔」。為了給洪金寶接風洗塵，小閔不但親自帶領團隊上門服務，更出動了中國烹飪大師伍師傅親自下廚。

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洪金寶家宴27道菜不計成本

這場家宴的菜單主打不計成本，菜式包括陽新土燉鳥湯、武昌魚、千島湖刀魚，以及精緻的燕麥牛肉粒等。由燉湯、蒸魚到各式炒菜，林林總總加起來足足有27道菜。在一頓家常飯中展現煎、蒸、汆等多種複雜烹調技法，背後花費的人力與心思極大，這份用錢也未必買得到的星級待遇，徹底將洪金寶「大哥大」的江湖地位與派頭展露無遺。

洪金寶頸紋鬆弛惹擔憂

除了宴席的氣派，洪金寶的身體狀況自然是網民最關心的一環。令人欣慰的是，洪金寶今次終於擺脫了輪椅的束縛。雖然在上落樓梯和走動時，他依然需要撐著柺杖並由身邊的工作人員攙扶，但整體見他腰板挺直，氣色紅潤，精神狀態相當不錯。不過，有眼尖的網民從照片中發現，洪金寶的身形明顯比以往消瘦了許多。外界猜測他可能為了健康着想而刻意控制飲食減肥，但似乎減磅過程有些過激，導致他現時瘦得連頸部的皮膚及頸紋都出現明顯鬆弛下垂的狀況。不少粉絲看後都大感心痛，紛紛留言擔心他的健康狀態，直言雖然控制體重對糖尿病有幫助，但也希望大哥大不要減肥過度而影響身體機能。

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高麗虹反常「零笑容」

在這場盛宴中，陪伴洪金寶幾十年的港姐愛妻高麗虹全程坐在他身旁。65歲的高麗虹依然保養得宜，滿頭烏黑秀髮加上優雅知性的打扮，氣質出眾，絕對是凍齡的代表。不過，高麗虹當晚的表情反應卻意外成為了網民討論的焦點。有別於以往出席公開場合時笑面迎人、大方得體的形象，高麗虹在整個用餐過程中顯得十分淡然，只是安靜地坐在丈夫身旁低頭傾聽，全程幾乎「零笑容」，與過往形象有極大反差。

高麗虹疑憂心丈夫健康

對於她過於平靜的反應，網上引發了不同的猜測。有人認為作為混血港姐的她品味極高，或許是對當天的菜色不太滿意；但更多網民和粉絲傾向相信，高麗虹只是性格內1斂，加上丈夫的身體才剛剛有起色，現時又暴瘦得連頸紋都鬆弛，作為妻子的她內心必然充滿擔憂與壓力。在時刻牽掛丈夫健康狀況的情況下，自然無暇顧及面對鏡頭時的表情管理，難以強顏歡笑。