金像獎2026台下比台上閃 出爐影帝影后high爆有求必應 洪金寶回春放閃 新生代女星因一事做大贏家？

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎於昨晚（2026年4月19日星期日）在香港文化中心大劇院完滿落幕。金像獎2026競爭激烈，麥浚龍執導的《風林火山》橫掃8項技術大獎成為大贏家，68歲的梁家輝憑《捕風追影》第五度成為影帝，同時成為電影史首位橫跨五個年代稱獲最佳男主角演員，廖子妤憑《像我這樣的愛情》首奪影后，《再見UFO》則勇奪最佳電影、最佳導演等5項大獎，麥浚龍執導的《風林火山》橫掃8項技術大獎成為大贏家，至於獲得11項提名的《尋秦記》最終捧蛋收場。

金像獎台下有不少令人回味情景

每年金像獎台上宣佈得獎名單的一刻，必定吸引了大眾的目光，但台下同樣有不少令人回味的情景，雖然有人覺得同行如敵國，不過今次的頒獎禮上，看到得獎者與台下屢次出現互相呼應的畫面，例如韋羅莎和陳茂賢頒發「最佳剪接」，韋羅莎不忘呼籲大家入場睇《夜王》導演加長版，而得獎者入後台接受傳媒訪問時，新生代上位女星不費吹灰之力成功埋身影合照，令不少人感到葡萄。

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麥浚龍與女友戴庚玲走出「黑白世界」放閃

麥浚龍執導的《風林火山》橫掃8項技術大獎成為大贏家，當晚他罕有地與拍拖逾10年的中英混血兒女友戴庚玲（Janine）出席，向來愛活在黑白世界的麥浚龍，今次與女友戴庚玲重回彩色世界，不單別有一番風味，連舉動都特別「閃過人」，除了麥浚龍不時搭實女友的場面外，麥浚龍奪獎後，戴庚玲笑得開心，麥浚龍得獎後台下親吻女友，當麥浚龍在台上發表致謝辭時，鏡頭轉向一頭白髮的戴庚玲，笑得相當燦爛。

「阿正」黃正宜不費吹灰之力埋身影合照

三毛洪金寶近年亦有出席金像獎，前港姐冠軍太太高麗虹當然全程陪伴，在太太悉心照料下，身穿黑色西裝配上鮮艷花卉圖案領呔的洪金寶狀態回春，身形瘦了一圈看起來輕鬆了不少，太太高麗虹以桃紅色晚裝亮相，貼身剪裁下身材Fit爆，完全不似60歲。在頒獎禮進行期間，看到高麗虹陪洪金寶去洗手間，照顧老公重任從不假手於人。與此同時，一眾得獎者拎完獎都會被入後台接受傳媒訪問，商台DJ「阿正」黃正宜代表贊助獻上由積木砌成的花束，接着再到由積木砌成巨型金像獎「女神」獎前合照，不費吹灰之力成功埋身影合照，「阿正」黃正宜才是大贏家。

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