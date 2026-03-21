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兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所

影視圈
更新時間：09:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-21 HKT

現年74歲的影壇大哥大洪金寶，曾應《提防小手》及《七小福》兩封香港金像影帝，近年多次用輪椅代步，不過在家人包括太太、前港姐冠軍高麗紅的悉心照顧下，身體逐漸回穩，本月初於內地被網民捕獲，顯得面色紅潤眼神精靈，令粉絲放下心頭大石。洪金寶一直是性情中人，原來他於年輕時賭性極強曾賭得很兇，男星黃又南近日接受傳媒訪問，就大爆洪金寶曾叮囑他別像自己一樣豪賭，盡現豪邁真性情，以及愛錫後輩的一片苦心。

洪金寶對後輩好言相勸

黃又南表示，當時他參與電影《葉問》，當時洪金寶雖然未有演出，卻是該電影的動作指導。一天黃又南收到「柯打」，表示大哥洪金寶要見他，黃又南當時非常害怕，但只有戰戰兢兢的走去見洪金寶。

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洪金寶勸別像他豪賭

當二人會面時，洪金寶望向黃又南，表示「嗯....加油啦，你做得幾好」，黃又南立即說多謝，之後洪金寶就開始教導這位後輩：「不過有樣嘢你要記住，千祈唔好學我咁爛賭，同埋你同我都係辛苦命，都一定要做，但係加油啦，你可以嘅」。黃又南相信，是洪金寶知他當時拍了不少電影，怕他辛苦賺來的金錢全部拿去賭。

洪金寶自爆爛賭成性

黃又南就問洪金寶「乜你好爛賭咩」，洪金寶就大爆自己的爛賭事蹟：「我咩唔爛賭呀，嗰陣拍戲前面有兩個Mon，我一邊睇現場，一邊睇馬」，更大爆自己打哥爾夫球，「會50萬、100萬的拿去賭」。雖然洪金寶未有明言豪賭的時期是何時，但他曾訪露自己於85年拍《龍的心》時，身兼導演、武術指導和主演，都只是收400萬，可見當時他確實賭得瘋狂。

洪金寶一賭輸就大發脾氣

另外洪金寶又向黃又南透露，自己一賭就會十分好暴躁，不斷發脾氣：「佢話佢係躁自己唔係躁人，例如當時新年成家人打牌，打咁多鋪，你都畀我食番鋪吖」，之後洪金寶就會大發脾氣，整副麻雀倒落廁所；當打高爾夫球跟別人對賭時，自己一輸，就會整袋裝備丟向湖中。

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