73歲洪金寶被傳打神秘液體回春？洪天明揭父「不用坐輪椅」之謎：我問佢有冇做咗啲咩

73歲的武打巨星洪金寶早前開設抖音帳號，出鏡被指回春不少，引起內地網民陰謀論，質疑他注射了「神秘液體」，讓身體狀態回復年輕，很多影迷對謠言表示氣憤，希望洪金寶作出澄清。洪金寶長子洪天明近日作客好友吳家樂及鄧兆尊主持的網上節目《娛樂好好玩》，他在節目中也有談及爸爸洪金寶的健康近況，解釋他有時不用坐輪椅的原因。

洪天明澄清父親謠言

洪金寶近年多次被目擊行動不便，需要撐柺杖或坐輪椅出行，被指健康每況越下。但早前他上載多條抖音影片，可見他狀態比之前精神，行動也比之前敏捷，引來注射「神秘液體」謠言，甚至有指他接受「治療」後已不用再坐輪椅、身體機能似年輕了幾十歲。洪天明在《娛樂好好玩》中代為回應，表示：「有啲人唔係淨係話我爸爸洪金寶，話李連杰都係……唔同咗喎！咁我問『你有冇食啲咩藥或者做咗咩』，其實網上有好多揣測，話有咩治療，其實冇嘅。」

洪金寶出鏡不坐輪椅

洪天明指，爸爸洪金寶早年拍戲令身體積下不少舊患，的確有行動不便的情況。至於在抖音影片中，洪金寶未有坐輪椅的原因，他表示：「因為拍嘢你唔會坐輪椅出嚟㗎嘛……大家要理解，因為佢咁多年嘅工作，咁多年嘅動作（戲），佢又肥，所有壓力喺晒膝頭度，佢膝頭痛呀，骨頭磨骨頭隻腳會好痛，所以佢咪選擇坐囉！」並呼籲大家不用擔心。

洪天明讚老婆周家蔚幫得手

另外，洪天明亦談及早前太太周家蔚被《東周刊》獨家爆與三名男子夜蒲，並傳出婚變一事。洪天明表示：「我好戥我老婆唔抵，之前咪有個新聞講佢……因為佢好幫我，同埋佢係好錫我同屋企，呢啲新聞出嚟……」吳家樂亦插嘴力撐周家蔚是賢妻，更稱認識相中與周家蔚撓手的男子真正身份，他說：「我哋行內人睇到都笑，嗰個其實係唱片公司高層，一個飯局……落樓梯扶一扶。」

