洪金寶自揭片酬不及「七小福」師弟收千萬 為報恩無條件幫嘉禾拍戲20年

影視圈
更新時間：15:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-16 HKT

73歲武打巨星洪金寶自開設抖音後，不少拍片分享昔日往事及生活點滴，看起來精神非常好。近日洪金寶公開新片，兩子洪天明及洪天照也一同出鏡，洪金寶提到在嘉禾公司無條件拍戲20年的原因，以及片酬遠不及「七小福」另一人。

洪金寶受傷休養變增肥

洪金寶在近日的一條抖音片，表示身形轉變，因14歲時的一次意外，從三張枱的高位跳落去不慎弄傷腳，休養時由於不用練習又日日食，正值發育的他體型便有增無減，一發不可收拾。洪金寶首部擔正男主角的電影《三德和尚和舂米六》，原本想搵成龍演出，但成龍要到澳洲拍戲，最終由洪金寶上陣，他笑說：「我也不知道找誰，看看鏡子，這胖子也不錯。」雖然一開始沒被看好，但隨住電影上映後洪金寶爆紅，便獲得肯定。

相關閱讀：73歲影壇大哥患糖尿行動不便靠輪椅出入   健康狀況突變健身室舉啞鈴畫面曝光

洪金寶大仔洪天明問到早在70年代，動作片發展特別好，收入是否好可觀時，洪金寶爆料成龍收入：「可以吧！可是我不會理財，我也不懂得甚麼叫水漲船高，價錢也不會太高，拍《龍的心》我才漲到400萬，這一部戲是包括導演、演員、武術指導都包括在內。人家成龍拍一部《蛇形刁手》，下來就1,000萬了，《醉拳》甚麼2,000萬了，我還是那種一點點錢。」

洪金寶做人不忘本

洪金寶當年是炙手可熱的武打明星，片酬卻不如成龍，而且有不少大片商邀請拍戲，洪金寶仍留在嘉禾發展長達20年。洪金寶不忘本表示：「原因是一個恩情，我有段時間也是沒有錢，沒有工作開，我就去嘉禾公司，找那個老板何冠昌先生，去問他借這個薪水，後來一個月借多少，借4,000塊錢，我這樣借是借了一年，沒有條件就給你，一年之後我有工作，慢慢我再還給他，所以我在嘉禾無條件做了20年。」

洪天明問到爸爸洪金寶有沒有出現過「飄起來」的虛榮心，洪金寶打趣說：「我身體比較重胖，我飄不起來，後來我也沒有那個虛榮感，幹甚麼都沒有。」洪金寶刻苦耐勞的個性，對生活感到滿足：「我從小就是一個很苦的，也是一個很苦的一群人當中生活出來，到現在有了一點錢，我只不過的生活好一點，想買的東西就可以買得到。」

洪金寶理解跟紅頂白

洪金寶不介意被人認出，亦很喜歡被包圍的感覺，但跟他打個招呼就可以，如果死纏便是騷擾。洪金寶表示：「紅了一堆人圍着你，不紅沒人在乎你是誰，這個道理我早就想通了。所以別太把自己當回事，但也得把自己該做事做到最好。今天的一切，都是觀眾給我的，得對得起他們。」

相關閱讀：73歲洪金寶被傳打神秘液體回春？洪天明揭父「不用坐輪椅」之謎：我問佢有冇做咗啲咩

