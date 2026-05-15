劉德華演唱會2026香港站未售票先發聲明 附唯一指定購票連結及防騙指南 唔揀啟德大場有原因？

天王劉德華早前受訪時預告將舉行巡迴演唱會，並以香港作為首站，消息令歌迷引頸以待！今日（15日），演唱會管理公司「紅地毯管理有限公司」正式發表聲明，證實《劉德華世界巡迴演唱會香港站 2026》將於12月在香港體育館（紅館）隆重舉行。

官方聲明防假消息提醒歌迷購票渠道

早前劉德華透露已入紙申請紅館檔期，並笑言紅館對他而言較易控制。其創辦的電影公司「映藝文化娛樂」授權的管理公司今日便發出官方聲明，相信是為了對抗坊間流傳的各種演唱會日期及門票售賣方式的揣測及潛在騙案。

聲明中鄭重指出，演唱會門票將只會透過「城市售票網（www.urbtix.hk）」及日後開設的演唱會官方網站進行售賣。官方此舉，明顯是心繫歌迷，擔心有人會因心急而誤信未經證實的售票資訊，從而蒙受金錢損失。聲明特別敬請公眾提高警覺，並強調一切演出日期及詳情，均以官方網站的公佈為準。

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劉德華歌迷期待演唱會

歌迷們對於官方提早發布消息的貼心舉動表示讚賞，並紛紛表示會耐心等候官方公布，務求循正確途徑購票，共同抵制「黃牛」及詐騙行為。粉絲們得知劉德華演唱會已確定12月於紅館舉行，紛紛表示期待天王的精彩演出。

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