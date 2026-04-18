劉德華、姜濤世紀同框預告有望再合作 華仔罕談14歲女兒親設「戀愛禁令」 暫未考慮海外升學

劉德華今日（18日）與姜濤出席愛心馬拉松活動。劉德華剛完成電影工作，現正休息中，14年前曾做過這活動，今天再次參與為他帶來很多回憶，昨天還擔心今日會下雨，看到天氣這麼好更感開心，早前他與姜濤一起拍攝《沒有翅膀的天使》MV的復刻版，劉德華與這位後生仔合作後，感到他很開心。問到姜濤送上自己的唱片給可有聽過他的歌曲？劉德華表示，還未聽，因為姜濤所送的是黑膠碟，自己要找唱盤才可以聽到，但他希望日後有機會與姜濤在音樂及電影上合作。

劉德華盼女兒18歲後再拍拖

此外，劉德華台上提及，拍MV當日因下雨地面濕滑而跌倒，加上小朋友們四處跑，劉德華也要小心地看顧，不過，現在已沒有大礙。問到平日是否也會這樣與女兒玩？他說：「下雨時便不會了，雖然這次與小朋友合作，但沒有半點難度，可說是十拿九穩。（現在有否經常與女兒玩？）下月女兒已經14歲，亦已長大了，所以較少玩，反而大多與女兒談天，（女兒開始拍拖了嗎？）唔會！唔會！唔會！希望她能在18歲後才拍拖，因我是老古董，但這也沒法去管，（會否安排女兒去外國升學？）暫時未有這方面考慮，仍在香港讀書中。」

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劉德華巡迴演唱會以香港為首站

近年少拍港產片的劉德華透露，正計劃舉行巡迴演唱會，而巡唱首站就是香港，問到是否打算在啟德主場館舉行？他笑言：「紅館對我來說較容易控制，要試新場地日後大有時間。」兩年前劉德華主力開始發展舞台劇，投資及監製了不少舞台劇，而且已製作了很多新劇目，他希望能找到合適的場地，問到會否參演舞台劇？劉德華說：「將來我一定會參演一套舞台劇。」

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