劉德華新年前得悉潘宏彬死訊 坦認沒見面幾十年 談及昔日摯友難掩哀傷：多謝大家關心

劉德華與姜濤今早（18日）出席愛心馬拉松活動。劉德華接受訪問時，被問及昔日無綫電視藝員訓練班同窗好友潘宏彬的離世傳聞，他首度開腔回應，神情難掩哀傷。

劉德華談昔日摯友潘宏彬離世

活動上，劉德華被問到關於潘宏彬的噩耗時，他收起笑容、神情嚴肅地證實了消息：「我知道，是農曆年前的事了。」他直認，自己與這位曾經的好朋友已經失聯幾十年，很久沒有聯絡，所以當他得知消息時，對方已經離開了。

據悉，劉德華與潘宏彬曾是極好的朋友，但後來因各自發展而漸行漸遠。對於故友的離世，劉德華顯然不願多談細節，僅簡單回應後便表示：「多謝大家關心。」希望能保留一些私人空間。雖然他沒有過多地表露情緒，但從其嚴肅的表情中，仍能感受到他對這位昔日好友逝去的惋惜。

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潘宏彬死訊於金像獎特刊公布

潘宏彬是1981年第10期藝員訓練班學員，與劉德華識於微時，二人從新人到走紅，情同手足，甚至曾「一間屋兩個人住」。劉德華成名後，曾大力提攜挈友，安排他參演自己的影視作品及演唱會。有傳當年潘宏彬更為劉德華與朱麗倩的戀情做「擋箭牌」。可惜，這對曾形影不離的摯友，後來因事業發展及謠言等因素漸行漸遠，最終斷絕來往。劉德華曾對此表示遺憾，而潘宏彬的死訊，是在本屆香港電影金像獎特刊的「永垂懷念．已故影人」一欄中披露，終年63歲。

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