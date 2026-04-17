潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾

前TVB藝人潘宏彬近日驚爆離世消息，終年63歲，其死訊在今屆香港電影金像獎特刊「永垂懷念．已故影人」一欄披露，於今年與世長辭。潘宏彬淡出娛樂圈多年，為人最深刻印象是與劉德華的友情，曾形影不離變成不相往來。

潘宏彬劉德華曾「半同居」

潘宏彬與劉德華從藝訓班開始已情同手足，二人入行後曾試過「一間屋兩個人住」的生活，有指當年潘宏彬與劉德華事業剛起步，曾互相扶持。劉德華成名後曾安排潘宏彬現身其個人演唱會、影視作品中演出，更試過以月薪10萬元聘請潘宏彬在其歌迷會「華仔天地」做悠閒工作。

潘宏彬曾為摯友作「擋箭牌」

有傳劉德華與當時仍是女友的朱麗倩拍拖時，曾搵潘宏彬做「擋箭牌」，掩護朱麗倩的行蹤。不過潘宏彬與劉德華因形影不離，而傳出緋聞，當年劉德華為平息謠言，曾發毒誓否認，有傳此舉無意中傷害潘宏彬。而潘宏彬之後公開有一位細3年、已拍拖兩年半的日本芭蕾舞導師女友。

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潘宏彬淡出後中年發福

潘宏彬於1997年開始逐漸退居幕後，卻仍與劉德華相約打保齡，翌年始淡出娛樂圈，轉行做地產經紀。但潘宏彬離開幕前後，卻與摯友劉德華斷絕來往，劉德華曾遺憾表示：「找也找不到，保不住這段友情我好遺憾。」

劉德華於2009年婚訊曝光時，潘宏彬曾被傳媒追訪，已變成中年發福大叔。潘宏彬對於與劉德華不再往來一事僅表示：「有甚麼好遺憾？朋友不必天天見面，一天是朋友，終生就是朋友。」

潘宏彬劉德華識於微時

潘宏彬是1981年第10期藝員訓練班學員，同屆同學有劉德華、梁家輝等。潘宏彬與劉德華可算得上識於微時，二人從新人到走紅，自1982年開始合作《獵鷹》、《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》、《魔域桃源》、《寶芝林》、《楊家將》、《皇上保重》中都有合作。

潘宏彬與劉德華在多部作品中合作無間，更延續至電影上，包括《彩雲曲》、《毀滅號地車》、《最佳福星》、《五虎將之決裂》、《九一神鵰俠侶》、《廟街十二少》、《機Boy小子之真假威龍》、《殺手的童話》等，只要有劉德華演出的港產片，有好大機會見到潘宏彬的身影。