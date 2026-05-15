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蔡少芬原來有「3個女」？ 女星窩心送蛋糕賀母親節 14歲大女張楚兒神複製媽咪美貌

影視圈
更新時間：11:30 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-15 HKT

52歲的視后蔡少芬，與武打巨星張晉結婚18年，一直是圈中公認的模範夫妻，二人育有大女張楚兒、二女張信兒及細仔張樂兒，一家五口幸福美滿，羨煞旁人。近日她於社交平台，分享與老公張晉和新生代演員蘇麗珊的合照。原來是蘇麗珊相約飯敘，更非常有心地送上精緻蛋糕，之後蔡少芬發文表示：「好感動，我有個乖女蘇麗珊Cecilia，請我母親節飯又送蛋糕！我太幸福啦！」更透露兩人因合作電影《風華背後》結緣，笑言「令我多了個乖女，真好！」照片中，蔡少芬與蘇麗珊頭貼頭，笑容燦爛，而張晉亦在旁一同合照，更與老婆穿上同色系的格仔情侶裝，結婚多年依舊恩愛，畫面溫馨。

蔡少芬兩女遺傳父母優良基因

蔡少芬與蘇麗珊因合作劇集《風華背後》，而結下深厚「母女情」，戲外感情依舊，蘇麗珊更在母親節後特意為「阿媽」補祝，足見其孝心。這份意外的母女緣，為蔡少芬今年的母親節增添了另一份喜悅。雖然「新乖女」蘇麗珊外形甜美、氣質清純，但其實蔡少芬自己的兩位千金亦毫不遜色，完美繼承了父母的優良基因。現年14歲的大女張楚兒和13歲的二女張信兒，早已出落得亭亭玉立，尤其楚兒，五官精緻，面尖尖眼大大，配上一頭烏黑長髮，散發著陣陣仙氣，與媽媽蔡少芬年輕時的樣貌有如「餅印」。而信兒則活潑可愛，同樣是個小美人。兩姊妹不僅顏值高，更遺傳了父母的演藝細胞，面對鏡頭毫不怯場，潛力無限。 

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蔡少芬愛買「磚頭」傳有2億身家

除了家庭幸福，蔡少芬的吸金能力驚人，近年主力在內地發展的她，憑藉爽朗直率的性格，在綜藝節目中大受歡迎，劇集邀約亦接不停，早已賺得盤滿缽滿。更令人佩服的是，她手握家中財政大權，老公張晉將所有收入上繳，而她則憑藉獨到眼光鍾情「買磚頭」保值。據指，蔡少芬在香港至少手持9個物業，市值保守估計高達2億港元，是名副其實的圈中「隱形富婆」。 

蔡少芬老公張晉曾因心臟病要「通波仔」

然而蔡少芬生命中最珍視的，莫過於與老公張晉的深厚感情。去年，張晉在節目中自爆曾因突發心臟病，血管堵塞近80%而需緊急送院進行「通波仔」手術，情況一度危急。經歷生死一瞬，蔡少芬坦言更懂得珍惜與丈夫相處的每分每秒。從這次慶祝照片中，二人穿上的「情侶裝」，這種默契與恩愛，正是他們攜手走過高山低谷的最佳見證。

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蔡少芬兩女擁神仙顏值：

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