蔡少芬一家五口行商場曝光相處日常 12歲二女暴風成長一特徵成焦點

影視圈
更新時間：14:00 2025-12-03 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-03 HKT

蔡少芬（Ada）與張晉（Max）結婚17年，育有兩女一子，是圈中的模範夫妻。早前蔡少芬夫婦曾帶仔女去主題公園慶祝細仔6歲生日，近日又有網民在商場偶遇蔡少芬一家，二女張信兒的樣兒，更引發網民熱烈討論。

蔡少芬一家五口超貼地

蔡少芬近年在內地發展得有聲有色，吸金力驚人，但一家人的生活低調。網民當日所見，蔡少芬穿上搶眼的粉紅色運動裝束示人，活力十足，完全不似生過三個小朋友。張晉則貫徹其「愛妻號」本色，甘願做「阿四」為妻兒拎住一抽二掕，場面溫馨。

照片中見到6歲的囝囝張樂兒穿上父子裝，活潑好動。而14歲的大女張楚兒及12歲的二女張信兒，則遺傳媽媽的高䠷身材，擁有一雙大長腿。其中二女張信兒的五官精緻，眉宇間與媽媽蔡少芬極為相似，網民紛紛驚嘆：「簡直是年輕版的蔡少芬」、「完美繼承了媽媽的優良基因」。

蔡少芬返「娘家」拍重頭劇

網民貼出在商場等𨋢時的照片，興奮透露見到蔡少芬一家五口：「同一個商場，同一家餐廳，同一部電梯偶遇，顏值很高的一家人。」蔡少芬最近重返「娘家」TVB，為重頭劇《風華背後》拍攝。

