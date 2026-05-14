周嘉洛誤轉港姐「進化」報道 網民錯重點狂推安仔扮女人更靚 陳曉華神回應被讚高EQ

近日《愛回家之開心速遞》，即將迎來大結局，讓網民十分不捨，尤其是周嘉洛演出的金城安，其「論盡」形象更是深入民心。想不到現實中的周嘉洛，竟在Threads上大擺烏龍，引發一場爆笑的「花生騷」。事源最新一期《東周刊》，以「港姐變形三嬌揭秘」為題，報道陳曉華、莊子璇及古佩玲等新生代花旦疑似借助醫美「進化」升級容貌。正當網民熱烈討論之際，有眼利網民發現周嘉洛的帳號竟轉發了該帖文，更被截圖發文笑問：「想問周嘉洛係咪唔小心轉發咗？」。其「蝦碌」行徑與他在處境劇《愛回家之開心速遞》中的經典角色「金城安」如出一轍，笑料百出。

網民讚周嘉洛反串靚過港姐

周嘉洛的「蝦碌」操作瞬即點燃網民的笑點，紛紛湧入留言區，笑稱：「係金城安會做嘅事」、「成件事好金城安，要等媽咪幫佢拆彈」、「金城安似乎對素素容貌有意見」。更有趣的是，在討論一眾女星容貌變化的同時，有網民竟然「錯重點」，突然想起周嘉洛過往在劇集裡毫不忌諱的破格演出，特別是他在古裝劇《痞子殿下》中的女裝造型，以及曾在《愛回家》裡反串演出「子珊」的爆笑場面。網民紛紛留言大讚：「其實周嘉洛扮女人仲靚過好多人啦！」直指他天生骨架與精緻五官，反串起來確實嬌俏可人，也讓周嘉洛的形象更加百變立體。

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陳浚霆自爆引周嘉洛入坑玩Threads

事件發酵後，在《愛回家》中飾演「風少」的陳浚霆率先在Threads上「自首」，公開爆料指自己正是推薦周嘉洛玩Threads，結果令對方一時不慎誤觸「地雷」，網民笑言這完全符合「風少」與「金城安」的互動模式。另一方面，事件中被提及的女主角陳曉華，不但沒有感到冒犯，反而展現出極高EQ，大方地在Threads上標註周嘉洛，並配上三個笑到流淚的表情符號及「感恩」二字，巧妙地將尷尬化解於無形。

網民指金城安式搞笑情節可搬入《愛回家》

整宗事件由周嘉洛的「手滑」開始，到網民重提其「子珊」反串造型，再到陳浚霆的「自首」及陳曉華的大方回應，過程峰迴路轉，充滿戲劇性，網民更提議可將這次「蝦碌」事件，直接放入《愛回家》的劇情，肯定可以引發新一波笑料，令劇集更加搞笑貼地，周嘉洛以金城安的傻氣形象，成功入屋，更將一次「公關災難」變成「人氣加持」，確是始料未及。

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