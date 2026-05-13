愛回家丨被譽為造星工廠成功捧紅多位藝人 「金城安」周嘉洛躍升男一 「大小姐」林淑敏人氣超越一線花旦吸金力驚人

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》近日有報道指暫定播到7月便告終，TVB將計劃打造另一全新處境劇接棒，「熊若水」呂慧儀回覆《星島頭條》表示目前仍有與劇組開工拍攝：「我都唔係好知拍到幾時，不過總有完結嘅時候嘅。」「熊樹根」劉丹接受電話訪問亦表示：「我都係睇到新聞先知，因為我這兩日都放假，所以未見到同事，等我聽日返去了解一下。」

《愛回家》多年來不少演員加入獲得觀眾關注

自2017年2月20日《愛回家》首播至今，已播出超過2,800 集，稱得上陪伴不少觀眾成長。因劇情發展有不少角色，多年來不少演員加入，當中不乏出身自藝訓班與及《香港小姐競選》的佳麗，他們因參演劇集獲得觀眾關注，不單演技獲得獎項肯定，甚至獲得更多演出機會。

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《愛回家》被譽為「造星工廠」捧紅不少演員

被譽為「造星工廠」的《愛回家》多年來捧紅不少演員，第一時間聯想到「金城安」周嘉洛。周嘉洛以26歲之齡打破 TVB 歷史，奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」，現已成為多套正劇的第一男主角。「朱凌凌」飾演「朱凌凌」一角，憑陽光外型深受歡迎，成功奪得「飛躍進步男藝員」，並躍升為多部重頭劇的主角。馬貫東飾演的「博士」秦博思，與「Mandy」謝芷倫的情侶檔大受觀眾歡迎，不過因謝芷倫「離家」變相令馬貫東亦,要暫別劇組，劇情講述「博士」馬貫東決定飛往英國陪「Mandy」謝芷倫），因此與老闆「熊樹根」劉丹辭職，馬貫東曾發文感激《愛回家》帶給他的一切：「台前每一位前輩、演員和幕後每一位工作人員的教導、包容、支持和鼓勵令我獲益匪淺，十分感恩。每天努力學習，每天進一少步。今天短暫離開，願在不久的將來會呈現一個更好的馬貫東回來這個家。」 飾演「Candy」的葉蒨文和飾演「Elaine」的李芷晴，亦因此劇而受觀眾留意，兩人在2025年以「愛回家女神」的名義參與戀愛綜藝節目《女神配對計劃》。

《愛回家》賦予綠葉演員極大發揮空間

《愛回家》賦予綠葉演員極大的發揮空間，多位甘草藝人因角色性格鮮明而身價暴漲。飾演「大小姐龍力蓮」的林淑敏，將橫蠻卻專情的「大小姐」演得入木三分，人氣甚至超越眾多一線花旦，成功奪得「最佳女配角」並接拍大量廣告。飾演「宋瑞輝」的許家傑與「大小姐龍力蓮」林淑敏組成「蓮輝CP」爆紅，成功甩掉以往局限的「御用古惑仔」形象，晉身核心演員。「KC」歐瑞偉與「 Terry」李偉健舅姪組合極具喜劇感，令其人氣飆升，廣告及商演不斷。「群姐 」許思敏原本只是特約演員，因飾演清潔工「群姐」表現亮眼而大受網民歡迎，一度登上網民票選的「愛回家女神」榜首，並獲簽TVB正式藝員合約，近期有「群姐 」許思敏的陳年舊照曝光，網民驚嘆其年輕時擁有深邃五官，原來她的太婆是俄羅斯人，這份「反差萌」讓她持續保持高人氣。 「滿口仁義道德」和「極度保守自律」著稱的「譚校長譚道德」陳榮峻與妻子「譚何容儀」吳香倫合稱「道德夫婦」，兩人無論在戲裡戲外都展現出極高的默契。雖然外表正經，但劇情常安排他遇到尷尬或「破功」的情況，例如曾與「熊樹根」劉丹等人組成樂隊「大四喜」唱 Rap，甚至有時會出現「反白眼」等爆笑表情，還因其過於嚴謹的風紀性格鬧出不少笑話。初期對女兒「Bonnie」林凱恩與「金城安」周嘉洛的戀情多番阻撓，製造了無數矛盾與笑點。

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新晉演員此劇作為踏腳石成功開拓知名度

與「熊樹根」劉丹飾演「歡喜冤家」的「食屎陳師奶」孫慧蓮，連富商劉鑾雄（大劉）都曾經在記者會上表示每晚都睇《愛回家》並形容她是「呢個係諸師奶、八師奶」，其後劇組安排「熊樹根」劉丹和「食屎陳師奶」孫慧蓮上演一段初戀味十足的「世紀之吻」，有人形容這一吻是有史以來最好睇的一集。」「陳生」黃志榮台詞雖少，但與陳師奶的互動極具喜感。去年年底有網民拍到他獨自搭地鐵及開的士，爆出他入行多年仍靠副業維持生計，事件不但沒有讓他形象受損，反而獲得網民一致讚賞他自食其力，稱其為「最值得尊敬的甘草」。姜麗文（Lesley）飾演的外傭「Liza」是劇中極受歡迎的角色，她以一口維妙維肖的「菲式廣東話」爆紅，形象忠誠、勤奮且充滿喜感。「Liza」姜麗文與「池子孝」阮政峰兩人跨越階級的愛情故事深受網民喜愛，曾被封為劇中最合襯情侶之一，姜麗文憑此角色在《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得 「飛躍進步女藝員」，演技獲得專業與觀眾雙重肯定。不少港姐佳麗或新晉演員，以此劇作為踏腳石成功開拓知名度，「申瑞素」古佩玲近年戲份大增並站穩劇集核心位置，人氣隨劇集北上而急速上升。「蔥頭」丘梓謙因劇中角色被指影射人氣男團成員姜濤而一夜爆紅，隨後在多部正劇如《反黑英雄》中表現亮眼。「Bonnie」林凱恩的乖乖女角色曾與「金城安」周嘉洛的感情線大受歡迎，成功奠定其演技派小花形象。