利智、李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝  李連杰現身在美國出行需攙扶

現年63歲的「功夫皇帝」李連杰，與現年64歲的第二任妻子利智結婚已達27年，兩人婚後育有兩位亭亭玉立的女兒Jane和Jada，一家四口生活美滿，羨煞旁人。日前，大女Jane在社交平台小紅書上感性發文，特別向母親利智表達深厚的感恩之情。她形容自己人生中最珍貴的瞬間，就是「在你身邊的時候，被你牽著、抱著、看著長大的那些年。謝謝你讓我在愛裡慢慢長大」。這番真摯的告白感動了不少網民。

利智42歲美貌驚人

配合這篇感人長文，Jane更激罕上載了一張2003年的一家四口珍貴合照，讓大眾得以一窺當年42歲的利智的極致美貌。照片中，利智雖然當時已年過40，並且已是兩女之母，但顏值依然驚人。她雙手溫柔地抱着當時還是嬰孩的細女Jada，和丈夫李連杰緊緊靠在一起。利智留着一頭迷人的大波浪捲髮，皮膚白滑緊緻，簡直是「白花花的晃人眼睛」；她那一雙眼睛極為靈動，並流露出濃厚的溫婉母性。貴為昔日亞洲小姐冠軍，利智的美貌絕非浪得虛名。

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李連杰於美國出行需攙扶

歲月催人老，對比當年合照中的意氣風發，李連杰現時的最新狀態卻令不少粉絲感到擔憂。近日，他隻身飛往美國為其新書進行宣傳活動，或許是因為行程過於緊密、舟車勞頓，李連杰曝光的近照中狀態非常一般，面容顯得十分蒼老。更令人揪心的是，他步行的過程竟然需要由身旁的保鑣全程攙扶，健康情況再度引起外界關注。

李連杰為利智棄糟糠

李連杰與利智的愛情故事，至今仍是娛樂圈的傳奇。1988年，李連杰在拍攝電影《龍在天涯》時，對女主角利智一見鍾情。當時他已與武術隊的師姐黃秋燕結婚，並育有兩女，但在遇到利智後，他認定這才是「真愛」。他曾高調而深情地表白：「年輕時，有個女孩愛我，我以為我也愛她。見到利智之後，我才知道，這才是愛，愛到我可以為她拋棄名利，可以為她死。」為了這份奮不顧身的愛情，李連杰最終向黃秋燕提出離婚，並充滿歉意地表示：「對不起，我錯了，我剛剛知道真正的愛是甚麼。」

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李連杰全力回報利智

在李連杰離婚後，兩人經歷了10年的愛情長跑，終於在1999年步入婚姻殿堂。婚後，美貌與身材兼具、追求者眾多的利智毅然決然選擇淡出演藝圈，將全副心力放在相夫教女上。李連杰深知太太為家庭付出的犧牲，一直用最實際的行動回報她的愛。

李連杰身家全數上繳利智

據向太陳嵐在直播中透露，李連杰對利智的寵愛始於追求之初，便承諾將所有收入交給對方管理，至今超過30年，李連杰身上既不帶錢包也不帶信用卡，財務全權由愛妻打理。向太更爆料指，1992年利智因投資房地產失利慘賠千萬美金，李連杰為替紅顏知己還債，主動與向華強的公司簽下「2年6部電影」的合約，不惜透支身體拍戲，預支了高達7200萬港幣的片酬助利智渡過難關。這份同甘共苦的經歷，成為兩人建立深厚信任的基石。為給予太太最大的安全感，李連杰心甘情願將高達20億的身家全數上繳利智，其「寵妻狂魔」的形象至今依舊深入民心。