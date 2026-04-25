李連杰健康狀況急轉直下？面色發黑現身星洲法會  曾被傳「換心回春」後容光煥發

現年62歲的國際武打巨星李連杰，近年健康狀況備受關注。今年三月，他才在心靈講座上以紅潤氣色和良好狀態，幽默回應外界對他健康的種種揣測。豈料時隔僅一個月，他近日被發現在新加坡出席法會，最新狀態卻令人心驚，其面容憔悴、臉色發黑的模樣，與早前判若兩人，健康狀況再度亮起紅燈。

李連杰面部發黑

根據現場流出的照片，李連杰身穿黑衣，在法會中雙手合十，神情顯得有些凝重。然而，最引人注目的是他異常的面相。在昏暗的燈光下，他的臉色呈現不尋常的暗沉發黑，近乎「碳色」，臉部亦顯得浮腫，眼皮耷拉，看似心事重重，精神不濟。這種急劇的狀態下滑，與今年3月他出席心靈講座時神采奕奕的模樣形成極大對比，當時的他氣色紅潤，精神飽滿，完全不像抱恙之人。

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李連杰曾被傳「換心回春」

事實上，李連杰的健康問題早已不是新聞。他曾在2013年確診甲狀腺功能亢進，受藥物影響，一度出現身形暴脹、面容蒼老憔悴的情況，甚至被指「斷崖式衰老」。近年網上更瘋傳他「換心回春」、「飲童血續命」等荒誕無稽的陰謀論。

李連杰否認駭人傳聞

對此，李連杰在3月的講座上才首度公開幽默澄清，笑言：「有人說我換心臟，我也沒病為什麼要換？還說我吃小孩，清燉還是紅燒？」他解釋，自己只是因為去年頸部良性肉瘤手術後，染黑了頭髮，精神狀態有所改善，卻被外界過度解讀。他當時坦然面對生死，直言從不擔心死亡，反而認為沒有目標地「長壽」是一種折磨。

李連杰狀態直插谷底

然而，言猶在耳，僅僅一個月後，李連杰的狀態卻再度直插谷底，臉色之差令人擔憂。這位曾以生命拼搏事業、在銀幕上塑造無數英雄的功夫皇帝，年輕時拍戲屢屢重傷，脊椎錯位、肋骨斷裂，為事業賠上健康。如今，他再度以憔悴的面容出現在公眾視野，讓無數關心他的影迷感到憂心忡忡。

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