動作巨星自認失職爸爸 為彌補女兒願放下巨星光環 結伴走遍世界逃走出抑鬱症低谷

國際功夫巨星李連杰自2013年確診甲狀腺機能亢進後，雖然大幅減產休養，不過外貌屢被指出現「斷崖式衰老」，甚至多次傳出「死訊」、「病重」，直至去年入院進行手術後，離奇地外貌回春，更一度傳出他「換心續命」與及「全身換血」等傳聞。

李連杰以幽默方式回應換心謠言

日前李連杰到台灣出席心靈講座，他以幽默方式回應去年指他入院換心臟的謠言，調侃道：「說我換人類心臟想象力太小了，怎麽不說我換個華為心臟、小米腎，或者特斯拉的？」事後李連杰的回應更曾登上了微博熱搜榜第一位，網民還紛紛指傳言屬無稽之談。

李連杰曾因女兒Jade的抑鬱症感到好無助

今次22歲的小女兒Jada也陪爸爸出席，對於女兒Jade的抑鬱症病情，李連杰坦言當時感到好無助，最後決定放下工作，全心全意陪伴女兒。於是他跟Jada一起看心理醫生、學習冥想、學佛，甚至花了3年時間，走遍世界學習佛法，幾乎可以去的地方都去了，兩父女的關係不僅是親人，還是師生、同學等多重角色。李連杰自覺失職：「我很自責，我在外面做很多善事，但沒有陪伴自己的孩子。從小很多人護着我、遷就我，我最後的自我中心、傲慢，被我女兒一點一點每天的撕、撕、撕，讓我們成為互相學習的同學。」李連杰續說：「因為我女兒，我才發現自己可以一個人在街邊喝咖啡，她讓我放下父親的驕傲。」

女兒Jada讚爸爸是最好的朋友與老師

女兒Jada透露當知道自己身心靈有狀況時，開始自學心理學、看醫生，每當回家看見爸爸即使充滿壓力，卻每天都很開心的生活，讓她也漸漸開始敞開心胸：「很感謝爸爸當時放下一切工作，只為了陪伴我。這幾年你不只是我的爸爸，是我最好的朋友與老師。」李連杰還澄清種種荒謬傳聞：「有人說我換心臟，我也沒病為甚麼要換心臟？還有人說我喝小孩的血，那滿殘忍的吧！還說我吃小孩。怎麼吃？清燉還是紅燒？網絡上真的甚麼都有啊！」後來李連杰再提及去年入院做手術一事：「別以為我真的是功夫皇帝，我也是個人，做手術跟一般人沒任何區別，無常就是這樣，人人都是平等，生和死都平等，別白活這一生。」

