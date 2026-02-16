62歲李連杰外貌回春中氣十足 化身麻雀大師教女兒打牌一家贏三家 自爆40多年牌齡：我打得太好

現年62歲的國際功夫巨星李連杰，自2013年確診甲狀腺機能亢進後，隨即大幅減產休養，而每次現身也被指「斷崖式衰老」，直至去年入院進行手術後，竟然神奇地外貌回春，更一度傳出他「換心續命」、「全身換血」等離奇傳聞，最終他要開腔闢謠。近日李連杰再次分享自己跟家人打麻雀的短片，片中的他頭髮烏黑濃密，說話中氣十足，跟幾年前蒼老虛弱的狀態，判若兩人。

李連杰屢傳換心續命

李連杰回復健康後，馬上有不少新動向曝光，有份演出袁和平執導，吳京擔任監製及演出的武俠動作電影《鏢人：風起大漠》，又參與短劇《源力江湖》演出，精力無窮，比年青演員毫不遜色。李連杰又不時在ig、抖音拍片，分享自己的近況，網民驚訝發現李連杰愈來愈年輕，近日更指導女兒李真好打麻雀的技巧，腦筋靈活，轉數甚快，不止外貌回春，連大腦機能也有逆齡生長之感。

李連杰做軍師教囡囡打牌

片中李連杰表示每逢新年，他跟家人的節目就是打麻雀，共享天倫，但當時李連杰並無落場，反而站在女兒李真好的身旁，指點囡囡的打牌技巧，要扣起哪些牌，哪一隻可以打出去，李連杰頗有獨到心得，經他教路後，囡囡馬上一家贏三家，比起他的武術造詣，不遑多讓。之後有人問李連杰為何只看不落場打番幾圈，李連杰笑說「我打得太好了」，並指自己有40多年的牌齡，言下之意，是家人完全不是他的對手，表現出他風趣幽默的一面。

李連杰20億身家交利智管理

李連杰除了是武術高手，在影圈享負盛名，拍過不少膾炙人口的電影，包括《黃飛鴻》系列、《精武英雄》等，而他的愛情故事亦令人津津樂道，李連杰曾與武術隊的師姐黃秋燕於1987年結婚，並育有二女。但在1988年，李連杰在拍攝電影《龍在天涯》時，對女主角利智一見鍾情，李連杰離婚後，兩人愛情長跑10年，並於1999年正式結婚，婚後育有兩名女兒。為了家庭，利智毅然淡出演藝圈，專心相夫教女，李連杰將20億身家交由太太管理，愛得真誠信任，成為一時佳話。

